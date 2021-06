Câmara recebe visita da diretoria do Rotary Club

A partir desta terça-feira (8) o polo de vacinação da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT voltará a ser ativado, com aplicação de primeira dose para o público de 55 a 59 anos sem comorbidades. O local ficou temporariamente sem funcionar, pois, até então, era usado apenas para a aplicação de segunda dose.

A equipe da coordenação da campanha de imunização, com o aval do prefeito Emanuel Pinheiro, decidiu abrir a UFMT também para aplicar a primeira dose. Para isso, foi necessário adaptar o local para o pós vacina. “Assim como no polo do Sesi Papa, a partir de agora a UFMT também contará com um espaço para os vacinados com primeira dose, para que possam esperar por cerca de 15 minutos dentro dos seus veículos, pois caso tenham alguma reação, serão amparadas pelas equipes da imunização”, explica Marcel Lemos, coordenador de Ações Básicas da Secretaria Municipal de Saúde.

Para se cadastrar, é necessário entrar no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina. No dia da vacinação, a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá. A pessoa também deve estar com o cartão do SUS atualizado.