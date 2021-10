Caminhada do SOS AVC chama atenção para a manutenção de hábitos saudáveis para prevenção da doença

Em 29 de outubro é celebrado o Dia Mundial de Combate ao AVC (Acidente Vascular Cerebral), que é a segunda maior causa de óbito em todo o mundo e a primeira causa de incapacidade. Para chamar a atenção da população para essa doença e incentivar a manutenção de hábitos saudáveis para preveni-la, a equipe da Rede SOS AVC, da Prefeitura de Cuiabá, realizou na manhã deste sábado (30) a Segunda Caminhada Rede SOS AVC no Parque das Águas. Além da caminhada, o evento contou com aulas de ginástica funcional e zumba e também teve aplicação de auriculoterapia e vacinação contra o coronavírus.

A coordenadora da Rede SOS AVC, Andrea Bianchi Linhares, explicou como funciona o trabalho da Rede. “O Programa Rede SOS AVC foi criado em 2019 no Hospital São Benedito para dar celeridade no atendimento na fase aguda da doença no paciente. É um serviço referenciado, onde os pacientes são encaminhados via SAMU, UPAs e Policlínicas no momento que se constata a possibilidade de ser AVC”, revelou. Ela explicou que, quando o paciente chega ao Pronto Atendimento, a equipe deve verificar se ele apresenta ao menos um desses sintomas: hemiparesia (fraqueza em um lado do corpo), alteração de linguagem (não consegue falar uma frase), paralisia facial central (paralisia do andar inferior da face), vertigem associada à visão dupla, ou à dificuldade de engolir, ou à fala arrastada, além investigar se ele tem um dos seguintes fatores de risco: Hipertensão, Diabetes, Doença Cardíaca, Fibrilação Atrial. Ao ser identificada a probabilidade se ser AVC, o paciente é encaminhado para o atendimento do SOS AVC, realizado atualmente no Hospital Municipal de Cuiabá – HMC.

O neurologista que atende no SOS AVC, Wladimir Malheiros, falou sobre a importância do evento alusivo Dia Mundial de Combate ao AVC. “Hoje temos a oportunidade de falar um pouco sobre este assunto e conscientizar a população de que há um tratamento. Se a pessoa for rapidamente levada a um diagnóstico e ao início do tratamento, a possibilidade de reduzir a sequela ou de evitar uma morte é muito grande. Qualquer um de nós temos parentes, amigos ou conhecidos que foi vitimado por um AVC. De cada 4 pessoas, 1 vai sofrer AVC ao longo da vida. Pessoas diabéticas, ou com outras comorbidades como hipertensão ou obesidade, correm um risco ainda maior. O objetivo de hoje é conscientizar todos nós que estamos aqui e cada um de nós levar ao conhecimento dos nossos parentes e amigos a importância do tratamento precoce. Essa busca pelo tratamento inclui a imediata abordagem desse paciente no centro especializado. Hoje, graças aos grandes esforços de muitos, Cuiabá tem um centro especializado para receber esse paciente e conduzi-lo de forma eficiente”, comentou o médico. Ele disse ainda que apenas algumas capitais do Brasil têm esse serviço especializado e que Cuiabá foi uma das primeiras a implantar. “Nos sentimos muito orgulhosos por esse projeto, que só vem agregando cada vez mais à saúde da população”, concluiu.

A secretária municipal de Saúde interina, Suelen Alliend aprovou a iniciativa do evento, que chama a atenção para um programa inédito dentro do Estado. “O SOS AVC começou em 2019 e já atendeu mais de 1300 pessoas, tanto de Cuiabá quanto oriundas de outras cidades. É um projeto muito bonito que vem salvando muitas vidas e reduzindo em até 92% o risco de óbito e risco de sequelas de pacientes. Atualmente ele está sendo realizado no HMC, mas em breve retornará para o Hospital São Benedito”, revelou.

Luelma Silva participou da caminhada e disse que o evento desperta para os cuidados que todos precisam ter com a saúde. Ela também aproveitou para tirar algumas dúvidas sobre o assunto. A fisioterapeuta Simone Vieira elogiou a iniciativa e aproveitou para tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. “Gostei do evento, principalmente por trazer um polo de vacinação para uma área aberta. Foi tudo ótimo e bem-organizado”, concluiu.