Caminhoneiro é preso transportando madeira de Pequi em Rondolândia

A equipe responsável pela implementação do Novo Ensino Médio em Mato Grosso e os membros da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que integram o Comitê de Acompanhamento de sua Implementação, realizou, na segunda-feira (05.08), a primeira reunião de apresentação e contextualização das ações desenvolvidas para viabilizar as mudanças na oferta do Ensino Médio no Estado.

A Seduc está trabalhando o novo Ensino Médio em 12 escolas-piloto da rede estadual, com ciclos formativos (cursos de capacitação).

Os profissionais da educação estão recebendo orientações pedagógicas, que tem como foco a formação humana integral dos estudantes, considerando o projeto de vida e do protagonismo juvenil, elementos considerados essenciais no processo de formação.

Comitê de Acompanhamento

Entre as atribuições do Comitê de Acompanhamento da Implementação do Novo Ensino Médio estão a verificação de impactos nas políticas educacionais do Estado, bem como de infraestrutura e recursos humanos da rede; o levantamento demográfico dos jovens por estado, região e município; definir as estratégias de comunicação e mobilização junto às unidades escolares e público em geral; definir, juntamente com o GT e equipe do ProBNCC (Base Nacional Comum Curricular), a organização do Ensino Médio, as possibilidades de modelos de eletividade e os dispositivos de escolha.

O Comitê é composto por membros representantes da Seduc, tendo a secretária Marioneide Kliemaschewsk, como presidente, e a secretária-adjunta de Gestão Educacional, Rosa Maria Luzardo, como vice-presidente; o Conselho Estadual de Educação; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino de Mato Grosso; Sindicato dos Trabalhadores da Educação Superior de Mato Grosso; Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso; União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso (Undime-MT); e Universidade do Estado de Mato Grosso; e Universidade Federal de Mato Grosso.