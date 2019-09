Campanha ‘Bem Me Quer’ dá início ao Outubro Rosa e Semana do Idoso com ações em Saúde no Pedra 90

A Secretaria Municipal de Saúde realizará durante todo o mês de outubro a campanha “Bem Me Quer”, com o objetivo de intensificar as atividades voltadas para a Saúde da mulher, por meio do Outubro Rosa, e aos idosos, em celebração à semana do Idoso.

A ação, que está sendo realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (Smasdh) e conta com o apoio da primeira-dama, Márcia Pinheiro será lançada na próxima segunda-feira (30), às 14h30, no Programa de Saúde da Família (PSF) Pedra 90 I e II.

Na programação, diversos atendimentos em Saúde inerentes à Atenção Básica e uma vasta gama de serviços voltados às temáticas por meio do Projeto Qualidade de Vida na Terceira Idade dentre os quais, palestras sobre o ‘Empoderamento dos idosos’ com a representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi), Anita Caporossi, e demais temáticas sobre a auto medicação, alimentação e vida saudável e prevenção ao suicídio.

O evento ainda contará com a parceria do projeto ‘Carreta do Sesc’ que oferta os exames preventivos para câncer de mama e de Colo de Útero – popularmente conhecido como CCO no ato, representados pelo regional do Sesc, Carlos Rissato e das atividades do Serviço de Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac.

Os serviços ofertados serão abertos à população em geral e ainda beneficiarão cerca de 120 idosos atendidos pelos Centros de Convivência (CCI’s) do Município, Maria Ignês, Aidee Pereira, João Guerreiro e Padre Firmo.

SERVIÇO

O Que: Lançamento das atividades do Outubro Rosa e Dia do Idoso por meio da campanha ‘Bem Me Quer’

Onde: PSF Pedra 90 I e II – início da Avenida Principal do bairro Pedra 90

Quando: segunda-feira, 30

Horário: 14h30