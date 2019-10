Campanha ‘Bem Me Quer’ em Cuiabá dá início às ações do ‘Outubro Rosa’ e ‘Dia do Idoso’

As ações alusivas ao Outubro Rosa e ao Dia Nacional do Idoso serão intensificadas em Cuiabá, por meio da campanha “Bem Me Quer”. A iniciativa, que está sendo conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (Smasdh) com apoio da primeira-dama, Márcia Pinheiro, foi lançada na tarde desta segunda-feira (30), no Programa de Saúde da Família (PSF) Pedra 90 I e II.

No ato, cerca de 250 pessoas, entre moradores das comunidades locais e idosos atendidos pelos Centros de Convivência (CCI’s) do Município foram contemplados com os serviços que serão estendidos para as demais unidades básicas de saúde. Dentre eles, exames preventivos para os cânceres de mama e de colo de útero, ofertados pelo Projeto Carreta Saúde da Mulher, por meio do Serviço Social do Comércio (SESC) e ainda uma gama de atividades, cuidados e palestras ofertadas por meio do Projeto Qualidade de Vida na Terceira Idade, Programas Estratégicos da Atenção Básica e ainda o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi).

“A campanha tem o nome de Bem Me Quer porque foi pensada literalmente para demonstrarmos todo o nosso cuidado com essas duas temáticas de fundamental relevância em outubro, que são os idosos – precursores do legado de conquistas que vivemos hoje em Cuiabá e o diagnóstico precoce desses cânceres, que são responsáveis por mais de 80% das mortes entre mulheres”, explicou a diretora da Atenção Básica, Miriam Naschenveng.

O diretor regional do SESC-MT, Carlos Rissato endossou a importância da parceria, que dá celeridade aos graves diagnósticos. “Sempre dizemos que no SESC os projetos são pensados e realizados por gente que gosta de gente. Na semana passada, estivemos aqui com serviços sociais, que beneficiaram mais de 35 mil pessoas em apenas 12 horas. E agora, com a Carreta Saúde da Mulher, que tem dentro um mamógrafo computadorizado de última geração que faz todos os exames preventivos do câncer de mama, estamos reforçando a humanização a uma população mais vulnerável, que realmente precisa desse olhar diferenciado. Todos os exames são encaminhados para o Hospital de Câncer de Barretos – SP onde são laudados, e voltam para cá trazendo diagnósticos precisos com a celeridade necessária para chances reais de cura”, completou.

De acordo com o secretário da Smasdh, Wilton Coelho, ações como estas reforçam o compromisso do prefeito e primeira-dama, Emanuel e Márcia Pinheiro que é o de proporcionar políticas públicas que de fato mudem para melhor a vida das pessoas. “Ações assim reforçam ainda mais o cuidado e o compromisso da gestão em impulsionar a promoção em Saúde nas mais diversas faixas etárias da vida dos cuiabanos. E isso pode ser constatado não apenas aqui neste grande evento, mas também nos CCIs, que foram revitalizados e ganharam equipes de saúde para cuidar exclusivamente dos idosos, e nas praças, que contam com equipamentos de ginástica. Também é constatado no Qualifica 300, que está com a atenção especial da primeira-dama, levando o empreendedorismo para a mãe de família, além de diversas outras ações que dão a certeza de que a gestão está no caminho certo”, finalizou.