Campanha ‘conclui’ agenda para 1ª dose contra a covid-19 e polos passarão a cadastrar que não têm acesso à internet

A programação do ‘Setembro Amarelo’ realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, da Prefeitura de Cuiabá, conta com uma participação especial do grupo de Hip Hop – “Batalhas da Alencastro”. Após quase dois anos das atividades suspensas em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, o movimento retoma as apresentações na próxima quinta-feira (30), no Beco do Candeeiro.

Com o tema “Sua Vida Importa” o público poderá refletir sobre as ações de prevenção ao suicídio. O início da atividade foi agendado para as 18 horas. “Será uma noite especial, que marcará as ações do Setembro Amarelo. Tenho certeza que por meio da forma lúdica, o público irá atender a mensagem que é repassada pelo movimento em todas as edições”, disse a secretária-adjunta de Direitos Humanos, Christiany Fonseca.

“Os grupos que fizerem a melhor apresentação receberão troféus. Serão classificados os dois primeiros colocados”, informou a secretária.

As batalhas de rap são tradicionais. Nelas, um número geralmente formado por pares de MC’s se reúnem para batalhar em duplas. No duelo, em três rounds eliminatórios, os participantes competem com suas rimas ao som do beat – nome que se dá à música que acompanha ao fundo. O vencedor é escolhido por júri popular.

Na capital, o movimento criado em 2015, cresce a cada ano que passa. As batalhas nasceram com uma estratégia contra a marginalização e figuram como atrativo para juventude da cidade.

A ‘Batalha da Alencastro’ se consolidou como um movimento cultural e despontando como ferramenta de movimentação social.

A Praça Alencastro, localizada em frente à Prefeitura de Cuiabá, foi escolhida pela tradição underground. Ali já havia uma forte movimentação com a galera do skate e do rock, além de ser um local acessível. De 2015 para cá, já foram realizadas mais de 120 edições dos duelos.