Campanha ‘Cuiabá por Elas’ realiza doação de mil absorventes às reeducandas

Neste sábado (31) a campanha de imunização contra o coronavírus funcionará nos polos de vacinação do Senai Porto, Assembleia Legislativa e nos polos de drive thru do Sesi Papa e UFMT. Apenas o Sesc Balneário e Senai Distrito Industrial estarão fechados. Na segunda-feira (02) todos os polos estarão funcionando.

Com o recebimento de 33.221 doses nesta quinta-feira (29), a coordenação decidiu abrir quatro polos de vacinação para agilizar ainda mais a aplicação. “Recebemos 9.468 doses para primeira dose e 23.753 para segunda dose. Esperamos que todos que forem agendados realmente compareçam aos polos para serem vacinados, pois quanto mais pessoas imunizadas, mais rapidamente conseguiremos combater essa doença”, comentou Valéria de Oliveira, coordenadora da campanha de imunização.

Além da faixa etária de 40 a 44 anos, que é o grupo prioritário neste momento, também serão agendadas a população de 18 a 39 anos com as doses dos faltosos. As pessoas desta faixa etária devem olhar o cadastro no site da vacinação à noite para ver se foram agendadas para receber a vacina. Apenas os agendados serão imunizados.

Pessoas que precisam tomar a segunda dose devem olhar no cadastro para ver o local onde estão agendadas. Aqueles que não tiverem a agenda da segunda dose no cadastro, devem ir ao polo mais próximo de sua residência, na data marcada no cartão de vacinação. Quem for tomar a segunda dose em algum polo de drive thru precisa levar o QR Code impresso, pois o documento será usado para o registro da vacina no sistema do Plano Nacional de Imunização. É imprescindível levar o cartão de vacinação.

Cadastro

Para se cadastrar, é necessário entrar no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina. No dia da vacinação, a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá. A pessoa também deve estar com o cartão do SUS atualizado. No caso de vacinação pela categoria profissional, também é preciso apresentar declaração de vínculo funcional. Já no caso das pessoas que se cadastraram pelos grupos de comorbidades ou deficiência permanente grave, além de gestantes, puérperas e lactantes, é preciso apresentar o laudo médico.