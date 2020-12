Campanha de Natal da primeira-dama do Estado já distribui mais de 100 mil cestas básicas com panetones para famílias carentes

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, entregou mais de 100 mil cestas básicas da campanha de Natal Vem Ser Mais Solidário, beneficiando famílias em situação de extrema vulnerabilidade social nos 141 municípios, além de projetos sociais, igrejas e entidades filantrópicas de Cuiabá e Várzea Grande.

As cestas são compostas por arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, café, farinha de trigo, sardinha, extrato de tomate, além de materiais de limpeza e de higiene pessoal. E no natal acompanham um kit com panetone e guloseimas para as crianças.

De acordo com a primeira-dama, ao longo do ano a campanha Vem Ser Mais Solidário atendeu famílias com a distribuição de cestas básicas, como forma de auxiliar na segurança alimentar durante o período de pandemia. E agora, no período natalino, a intenção é também proporcionar uma ceia com alimento na mesa para aquelas pessoas mais carentes.

“O Natal é uma época de amor e solidariedade. E 2020 foi um ano extremamente desafiador, quando milhares de pessoas perderam entes queridos, a economia sofreu grande impacto e por isso que a distribuição das cestas é algo essencial neste momento. E para proporcionar um pouco mais de amor e carinho incrementamos as cestas com panetones e doces. O verdadeiro espírito de Natal é este, estender a mão para os mais necessitados”, destacou a primeira-dama Virginia Mendes.

“Que sirva de exemplo para as demais primeiras-damas o trabalho social realizado pela primeira-dama Virginia Mendes. Muitas crianças não tinham o que comer, agora poderão passar o Natal tranquilos”, disse o presidente da Associação de Espinha Bífida de Mato Grosso, Antônio Lemos, uma das entidades contempladas com as cestas.

A primeia-dama de Poconé, Joelma Gomes, destacou também que as cestas entregues pela campanha da primeira-dama Virginia irão reforçar a ceia das famílias do municípios. “Para cada cesta que ela nos doou nós vamos acrescentar mais uma e assim proporcionar um natal com mais dignidade para as famílias poconeanas mais carentes”, frisou.

Vem Ser Mais Solidário

Iniciada no período da pandemia, a campanha Vem Ser Mais Solidário distribuiu um todo de mais de 330 mil cestas básicas, contemplando mais de 1,7 milhão de pessoas, levando em conta que uma cesta básica é suficiente para alimentar uma família com cinco pessoas. Neste montante já estão inseridas as 100 mil cestas entregues no período natalino.

Para o próximo ano a primeira-dama vai manter a campanha de forma permanente, investindo mais de R$ 42 milhões em recursos dentro do programa Mais MT.