Campanha de vacinação contra a covid-19 entra em recesso neste dia 31 e retoma atividades no próximo dia 3 de janeiro

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregou na noite de quarta-feira (29), o Centro Comunitário José Nicolau Pinto (Zé Pinto), para os moradores do bairro que leva o mesmo nome. A reforma completa do espaço, que conta agora com vestiários, amplo salão para cursos e eventos, além da instalação de uma quadra society. Foram R$ 500 mil investidos na qualidade de vida da população.

“Um centro comunitário serve como um espaço para tratar os mais diversos assuntos de interesse da comunidade. Ele serve às famílias, une a comunidade. É no centro comunitário que a população pode fazer uma festa, promover cursos e um espaço de congraçamento, de fortalecimento do movimento comunitário peço que toda a comunidade, do mais pequenino ao mais idoso, ajude a cuidar, a manter o espaço sempre pronto para uso”, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro ao entregar a chave oficialmente do centro comunitário ao presidente do bairro Sebastião Miranda.

Mais uma vez, o prefeito destacou o compromisso que mantém com Cuiabá, citando especialmente a região Oeste.

“Como estava o centro comunitário? Destruído, abandonado. Na minha gestão, tivemos de refazer muitas obras que foram feitas com mínimo de qualidade. Aqui, recebemos total parceria da comunidade. Valeu à luta. Só tenho a agradecer aos meus parceiros, aos vereadores da região, pessoas que me ajudam a fazer acontecer. Na região Oeste, a gestão já entregou obras em todas as áreas, temos como exemplos a Upa Verdão e o HMC, que é o maior e mais moderno hospital da cidade. Foram tantas obras, tantas ações sempre objetivando melhorar a vida das pessoas”, finalizou o prefeito.

O presidente do Associação de Moradores do bairro José Pinto, Sebastião Miranda, declarou que o local ficou abandonado por muitos e, somente pelo empenho da atual gestão, é que a obra pode ser concluída. Morador há 40 anos, ele conta que o espaço será destinado para formações e eventos para comunidade.

“Estava há um bom tempo já sem reformar, estava ficando perigoso, pessoas estavam entrando para roubar. Até que entrou o Dr Xavier e a Prefeitura, que começou a andar. É motivo para nós agradecer. As crianças já estão doidas para usar a quadra. Nós queremos colocar cursos, fazer projetos e colocar para funcionar”, disse.

O vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa, destacou que a obra começou pelas mãos do então gestor da pasta de Obras, Vanderlúcio Rodrigues e coube a ele, a finalização.

“Foram em torno de R$ 500 mil gastos e faço um apelo: senhor presidente esse é um espaço destinado ao grupo da melhor idade, as crianças. A quadra está pronta e estará apta ao uso a partir da quinta-feira (30), por causa da pintura”.

Já o diretor da Empresa Cuiabana de Limpeza Pública (Limpurb), Vanderlúcio Rodrigues, relembrou que parte do recurso empregado para a reforma completa é proveniente de emenda no valor de R$ 300 mil destinada pelo então vereador Dr.Xavier. “Cuiabá mantém obras em todos os cantos. Ainda temos mais ações para saúde”, destacou.

Lideranças comunitárias, o vereador Cássio Coelho, Arnaldo Penha, o secretário adjunto de Atenção Primária, Edemir Xavier, além de secretários municipais, participaram do evento.