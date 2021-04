Campanha de vacinação contra a febre aftosa começa no sábado (01) em Mato Grosso

A etapa de maio da campanha de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso inicia neste sábado (01.05). Mais de 31 milhões de cabeças de gado, entre bovinos e bubalinos, deverão ser vacinadas até o dia 31 de maio.

Os pecuaristas devem fazer a comunicação da vacinação ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea MT) até o dia 10 de junho.

“Esta é a principal etapa da campanha nacional de vacinação, pois todos os animais, de todas as idades, serão imunizados. Estamos há 25 anos sem registro da doença em Mato Grosso e Governo, pecuaristas e entidades seguem trabalhando para que tenhamos segurança sanitária neste setor que é tão importante para nossa economia”, diz César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso.

Após a vacinação, os pecuaristas podem comunicar ao Indea MT via e-mail para as unidades locais do instituto (veja a lista dos endereços aqui) preenchendo o formulário disponível no site (clique aqui para acessar o formulário) encaminhando juntamente a cópia da Nota Fiscal da aquisição da vacina.

De acordo com o Coordenador de Defesa Sanitária Animal, Felipe Peixoto, “desde de 2005 as etapas têm alcançado índices de vacinação superiores a 99% de bovinos e bubalinos vacinados graças ao comprometimento e dedicação dos produtores rurais de Mato Grosso”.

O diretor técnico do Indea MT, Renan Tomazele, ressalta que “ pensando na biossegurança de todos envolvidos na etapa de vacinação deste ano, foram discutidas e implementadas estratégias e ações para o bom andamento de todo processo no Estado”.