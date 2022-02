Campanha de vacinação passará a exigir laudo ou receita médica dos imunossuprimidos para aplicação da quarta dose

O secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, realizou na tarde desta terça-feira (16) a primeira reunião com representantes do setor de frigoríficos dando início aos planejamentos para a 29° edição do Peixe Santo, previsto para ser realizado de 13 a 15 de abril.

O projeto ocorre há quase 30 anos e já virou tradição em Cuiabá reunindo todos os anos milhares de participantes, com resultado significativo. Em 2021, o evento foi realizado em sistema drive thru para atender as medidas de biossegurança em decorrência da pandemia da Covid-19.

Na modalidade drive thru, o Peixe Santo comercializou mais de 10 toneladas de pescado em quatro pontos venda da capital durante a Semana Santa. Para este ano, a estratégia adotada deve ser a mesma em decorrência da pandemia, porém a meta é ampliar o número de pontos de venda.

“Realizamos a primeira reunião para começarmos a planejar o Peixe Santo. No ano passado nós tivemos quatro pontos funcionando, mas nesse ano a meta é dobrar para oito pontos de atendimento. Na próxima reunião já poderemos apresentar o projeto do programa e o próximo passo é nos reunirmos com o setor organizacional, entre elas outras secretarias como a Semob, a Ordem Pública e as demais entidades envolvidas nesse processo como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária”, explicou o secretário.

O credenciamento das empresas para comercialização do peixe será realizado por meio de edital. No ano de 2020, o Peixe Santo não ocorreu, em razão da maior crise sanitária já vivenciada ao enfrentamento à Covid-19. Já em 2021, no sistema drive thru, mais de 2,4 mil veículos compareceram em três dias de evento nos pontos de vendas do Centro Cultural Silva Freire, Parque Tia Nair, Parque das Águas e Associação dos Criadores de Mato Grosso. A Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico calcula que cerca de 7,5 mil pessoas tenham sido atingidas com a ação.