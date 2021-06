Campanha de vacinação terá rodízio de polos neste sábado

Templo do futebol cuiabano e palco de históricas partidas, o Estádio Eurico Gaspar Dutra, carinhosamente chamado pela população de Dutrinha, será utilizado como centro de treinamento para algumas seleções que disputarão os jogos da Copa América 2021 em Cuiabá. A decisão foi articulada pelo prefeito Emanuel Pinheiro e confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após vistoria realizada na estrutura esportiva. Na tarde desta sexta-feira (11), o prefeito de Cuiabá assinou Termo de Autorização Precária de Uso do equipamento desportivo.

“O Dutrinha é um patrimônio histórico do futebol cuiabano. Em seu gramado desfilaram craques do futebol cuiabano e brasileiro, que por muito anos agraciaram a população com grandes jogadas. Craques como Bife, Avião e Fulepa, que teremos a honra de homenageá-los em breve. Por isso, nada mais justo que esse templo também seja colocado à disposição para que outros grandes jogadores passem por ele”, destaca o prefeito Emanuel Pinheiro.

A inspeção foi feita na quinta-feira (10) e contou ainda com a presença do vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa, da secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Jacob, e também de integrantes da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF). Na oportunidade, os membros da entidade máxima do futebol brasileiro avaliaram positivamente os componentes dos estádio como gramado, iluminação e vestiários.

Outro ponto estudado e aprovado foi a boa logística ofertada pelo Dutrinha. Conforme combinado entre a Prefeitura de Cuiabá, que é responsável pela administração do estádio, e a CBF, a partir desta sexta-feira (11), data de assinatura do Termo de Autorização, até 27 de junho, quando se encerra a participação da Capital na Copa América, o estádio fica totalmente à disposição da organização da competição.

Nesse período, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) fica responsável por executar, em parceria com o Município, as atividades de manutenção necessárias para o bom desenvolvimento dos treinamentos. As atividades das seleções serão fechadas para o público e imprensa, contando com a presença apenas de atletas, comissão técnica, representantes Conmebol, e segurança privada.

ENTREGA DAS CHAVES

Neste sábado (12), o vice-prefeito José Roberto Stopa e a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob, em ato simbólico, entregam as chaves do Dutrinha para a Confederação Brasileira de Futebol, às 8h no próprio Estádio.

MAIS VACINAS

A escolha de Cuiabá como uma das subsedes da Copa América foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Governo Federal e Governo do Estado de Mato Grosso. Diante da não consulta ao Município sobre a realização do evento, o prefeito Emanuel Pinheiro solicitou ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o envio de doses extras de vacinas contra a Covid-19, como contrapartida.

Na última terça-feira (08), Emanuel entregou pessoalmente ao presidente um ofício com o pedido de mais 670 mil doses, que seriam suficientes para a imunização em massa da população cuiabana. O trabalho de articulação do chefe do Executivo municipal contou com a participação essencial do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho.