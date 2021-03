Crédito: Divulgação

Campanha Natal Solidário nos municípios contará com parceria de entidades e da AMM

A Campanha Natal Solidário contará com a parceria da Associação Mato-grossense dos Municípios, que mobilizará os prefeitos e prefeitas de todas as regiões do Estado. A campanha promovida pelo Instituto Cometa de Cáceres, tem como objetivo, arrecadar alimentos para atender as comunidades em situação de vulnerabilidade.

Este ano, será realizada a 8ª edição da campanha com a adesão dos municípios e de entidades. O objetivo é arrecadar cerca de 600 toneladas de alimentos em todo o Estado. O lançamento para todos os municípios será em agosto, o sorteio dos prêmios, no dia 8 de dezembro e a distribuição das cestas básicas para as famílias, no dia 20 de dezembro.

O Instituto Cometa doará os prêmios, sendo um veículo- HB 20 Hynday, uma moto CG Honda, uma geladeira, um fogão e uma televisão. Para concorrer a premiação, os participantes podem trocar 3 quilos de alimentos não perecíveis por 1 cupom. Haverá um controle de distribuição dos cupons para o sorteio da premiação. Os organizadores do evento, receberão os alimentos doados e trocarão por cupons para o sorteio, que será realizado pela Loteria Federal e transmitido pela internet.

Conforme Francis Maris, sócio fundador do Grupo Cometa, a meta é buscar a adesão de 90% dos municípios de todas as regiões. “Estamos empenhados em ajudar as pessoas que mais precisam com toneladas de alimentos arrecadados. Uma paixão em servir, é o nosso lema. Devemos contribuir com as família mais vulneráveis”, argumentou.

A campanha idealizada pelo Instituto Cometa vem evoluído a cada ano com as parcerias de entidades, clubes de serviços e empresas. Este ano, o instituto busca a parceria da Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios-APDM; Rotary Clube; Lions Club; Cruz Vermelha; Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/MT; Colegiado Estadual de Gestores Municipais-Coegemas; Associação de Pesquisa e Apoio à Adoção-Ampara; além de outras instituições.

A presidente do Instituto Cometa, Rosimari Ribeiro dos Santos, ressaltou que os municípios que vão participar do projeto, podem formalizar as parcerias com os estabelecimentos comerciais e instituições locais. Cada município receberá um kit com as peças de publicidade para trabalhar in loco a campanha.

Nas prefeituras o trabalho será coordenado pelos gestores e também pelas Secretarias de Assistência Social, que farão a distribuição das senhas para as famílias cadastradas no programa Bolsa Família, para receber os alimentos. Com o engajamento dos prefeitos e dos representantes das entidades, “juntos poderemos oferecer um Natal com mais alimento na mesa das famílias que mais precisam”, acrescentou.

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, afirmou que a instituição está empenhada nesta parceria e deverá mobilizar todos os gestores para aderir a campanha, visando a arrecadação do maior número de cestas básicas. “Vamos nos engajar também com a campanha de do final do ano, com a participação dos colaboradores da AMM. Em breve marcaremos uma reunião online com as entidades assistenciais como APDM e Coegemas com o objetivo de fomentar a campanha deste ano”, adiantou.

Neste momento de enfrentamento da pandemia da Covid-19, muitas famílias estão vivendo momentos difíceis e esperam receber ajuda. A campanha é fundamental para promover o bem estar social das famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Para mais informação: Instituto Cometa (65) 2122-1010 e

Associação Mato-grossense dos Municípios (65) 2123.1272