Campanha Natal Solidário será lançada amanhã em parceria com entidades e municípios

Crédito: Divulgação

‘Fazer o bem é o que nos guia’, com este lema será lançada nesta terça-feira, a 8ª edição da campanha, com a adesão dos municípios e de entidades de classe. A campanha é promovida pelo Instituto Cometa de Cáceres, em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social-Coegemas e a Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso-APDM. O lançamento da campanha Natal Solidário será ás 14hs, de forma virtual, com transmissão pelo Zoom e também através do canal da APDM no Youtube.

O objetivo é arrecadar cerca de 600 toneladas de alimentos não perecíveis em todas regiões do Estado, para atender as comunidades em situação de vulnerabilidade. A cada quilo doado, a pessoa receberá um cupom com uma numeração específica para concorrer a 01 Carro HB20 Hyundai, 01 Motocicleta Honda CG 160, 01 Geladeira de 240 litros, 01 Fogão 5 bocas e 01 TV Smart de 50 polegadas, doados pelo Grupo Cometa. O sorteio será realizado através da loteria federal.

Conforme o calendário, terá o lançamento para todos os municípios e o período de arrecadação. O sorteio dos prêmios, será no dia 8 de dezembro e a distribuição das cestas básicas para as famílias, no dia 20 de dezembro. Em cada município, o gestor receberá um kit com as peças de publicidade para trabalhar in loco a campanha que visa a troca de cupons por cinco quilos de alimentos. A Ação consiste em mobilizar a sociedade local, os setores do comércio, indústria, entidades representativas de classes, religiosas e outros segmentos.

O fundador do Grupo Cometa, Francis Maris, explica que a campanha é fundamental para promover o bem estar social das famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. A cada ano, a campanha idealizada pelo instituto vem evoluindo, com as parcerias de entidades, clubes de serviços e empresas. “Já foram beneficiadas 250 mil pessoas, com 46 mil cestas básicas arrecadas. Nossa meta neste ano, é arrecadar 30 mil cestas e distribuir para 150 mil pessoas em todas as regiões do Estado. Uma paixão em servir, é o nosso lema”, argumenta. Vamos ajudar as famílias mais vulneráveis. Juntos com os parceiros, podemos fazer o Natal de milhares de famílias mais feliz em meio aos desafios dessa pandemia.

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, destaca que a instituição está empenhada mobilização de todos os prefeitos e prefeitas, para a adesão da campanha, visando a arrecadação do maior número de cestas básicas. Ele frisa que neste momento de enfrentamento da pandemia da Covid-19, muitas famílias estão vivendo momentos difíceis e esperam receber ajuda. “Estamos buscando o engajamento dos municípios e também vamos trabalhar com a participação dos nossos colaboradores para a ação social do final do ano”, disse ele. Com a nossa solidariedade, podemos contribuir para que muitas famílias possam ter um Natal digno, com alimento na mesa.

Para mais informação: Instituto Cometa (65) 2122-1010 – AMM (65) 2123.1200 – Coegemas (65 ) 3644.1265 e APDM (65) 3644-2723 .