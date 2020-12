Campanha realizada pela primeira-dama em parceria com Superintendência da Pessoa com Deficiência arrecada 10 mil fraldas geriátricas

Com a proximidade das festas de fim de ano, a maioria dos lares programa as ceias de Natal e Ano Novo. Com várias opções de cardápio e produtos típicos para esta época do ano, é comum nesse momento voltar mais atenção para preços e promoções. Contudo, o consumidor deve sempre tomar cuidado quando for às compras e verificar as condições de armazenamento e precauções sanitárias dos estabelecimentos. Por isso, o Procon Estadual reforça algumas orientações para o consumidor fazer uma compra segura.

Com o atual momento de pandemia de coronavírus (Covid-19), o uso de máscara, acesso ao álcool 70 para higiene das mãos e outras medidas de segurança devem ser respeitadas tanto pelo consumidor, como pelo estabelecimento. Outra medida de prevenção é que apenas um membro da família vá às compras e, assim que chegar em casa, realize a limpeza de todos os itens adquiridos. Além da possibilidade das compras online, supermercados e restaurantes passaram a oferecer serviços de entrega, em razão da pandemia. Confira abaixo outras dicas do Procon-MT:

Planejamento

Antes de ir ao supermercado, elabore o cardápio e faça uma lista do que necessita comprar. Esteja ciente do quanto poderá gastar sem prejudicar o orçamento, pois assim você evita compras por impulso e a aquisição de produtos desnecessários. Não se esqueça de verificar se há espaço na sua geladeira/freezer para produtos que precisam de refrigeração.

Preços

Sempre que possível, compare os preços dos produtos em panfletos, anúncios, encartes publicitários e na internet. Assim, o consumidor poderá verificar quais preços são mais atrativos e ainda exigir o cumprimento da oferta, no caso de publicidade enganosa. Observe atentamente os valores registrados no caixa, pois se houver diferença entre o valor anunciado nos panfletos ou nas gôndolas, prevalece o menor.

Validade

Não se esqueça de verificar sempre os prazos de validade e as recomendações dos fabricantes quanto à conservação e manipulação adequadas dos produtos. Fique atento também às condições de higiene do estabelecimento e dos funcionários.

Produtos da estação

Uma boa dica para economizar é dar preferência às frutas da época que, geralmente, são mais baratas do que as frutas secas.

Produtos de origem animal (carnes, leites e derivados)

Devem apresentar o carimbo do Serviço de Inspeção. Não compre produtos de origem/qualidade duvidosa.

Embalagens e rótulos

Observe atentamente as condições da embalagem e não compre produtos com rótulos danificados ou pouco legíveis. Não adquira produto com lata estufada, amassada ou com pontos de ferrugem; vidros com a tampa amassada/enferrujada ou com líquido turvo/espuma, pois a integridade do alimento pode estar comprometida.

Alimentos fracionados

A dica é comprar tudo o que foi pesado e etiquetado às vistas do consumidor. Evite adquirir produtos já embalados que normalmente são mais caros e sem acompanhamento do fracionamento e do processo de embalagem.

Produtos refrigerados e congelados

Fique atento ao balcão refrigerado, que não deve apresentar poças de água, embalagens transpiradas ou com placas de gelo sobre a superfície.

Promoções

Redobre a atenção e confira atentamente a data de validade, pois alguns estabelecimentos costumam fazer promoção de itens que estão próximos de vencer. Conforme a Lei Estadual nº 10.231/2014, o prazo de validade de produtos alimentícios com menos de um mês para o término da data de validade, comercializados mediante promoção, queima de estoque ou com descontos atrativos, deve ser destacado.

Nota fiscal

Exija e guarde a nota fiscal, pois ela é o documento que comprova a relação de consumo e garante que os direitos do consumidor sejam cumpridos.

Cuidados sanitários

– Se preferir fazer suas compras em lojas físicas, lembre-se que o uso da máscara é obrigatório. Leve sempre uma peça reserva, além de álcool para garantir a higienização e compras seguras.

– Evite contato corporal com o vendedor/entregador, como aperto de mão e falar muito próximo.

– Procure não manusear as peças e produtos expostos, observe e pegue somente o que deseja comprar.

– Ao realizar pagamento em dinheiro, se possível, separe o valor exato da compra para evitar o manuseio de outras cédulas.

– Quando o pagamento for por cartão, prefira que só você tenha contato com ele e logo depois o higienize.

– Nos estabelecimentos comerciais observe se estão sendo seguidas as regras de segurança sanitárias;

– Quando chegar em casa ou receber a mercadoria, higienize as embalagens antes de abri-las, se possível lavando com água e sabão, ou borrifando álcool 70% ou solução de água sanitária e água.