Campanha Vacina Cuiabá atinge 202 mil pessoas com a primeira dose

A capital de Mato Grosso registrou, nesta sexta-feira (25), a marca de 200 mil pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os dados são do Localiza Sus, sistema do Governo Federal que registra as imunizações realizada em todo o país. A vacinação em Cuiabá começou em 20 de janeiro deste ano e é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Até o momento, já foram 202.892 mil pessoas vacinadas, sendo 68.330 com a segunda dose.

O número de pessoas vacinadas com a primeira dose representa 32,8% da população geral cuiabana e 44,4% da população acima de 18 anos, que é de cerca de 454 mil pessoas, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2020. No caso da segunda dose, 11% da população geral e 14,9% da população adulta já foi vacinada.

O prefeito Emanuel Pinheiro comemorou os números da vacinação. “Com a graça de Deus e o trabalho árduo de uma equipe fora de série da Secretaria Municipal de Saúde, chegamos à marca de mais de 202 mil pessoas vacinadas na nossa capital. É quase a metade da população elegível a receber o imunizante. Estamos com mais de 91% de aplicação da primeira dose, o que demonstra que a vacinação em Cuiabá segue em ritmo acelerado. Meu maior sonho, enquanto gestor e ser humano, é ver cada pai de família, cada mãe de família, cada trabalhador imunizado e podendo voltar a viver com tranquilidade, com saúde e paz, sabendo que está protegido contra a covid-19, essa doença que já causou tanto sofrimento a todos nós”, disse.

Assim como nas demais regiões do país, as vacinas são distribuídas pelo Ministério da Saúde ao governo estadual, que é quem repassa as doses aos municípios. Desde janeiro, Mato Grosso já recebeu mais de 1.7 milhões de doses para serem enviadas aos 141 municípios. Cuiabá recebeu doses das vacinas Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen.

Cuiabá começou a imunização por grupos prioritários, dentre eles, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente grave, trabalhadores da saúde, da educação, forças armadas, gestantes e puérperas e, o mais recente público, as lactantes.

Em todo o país, segundo dados do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a população vacinável é superior a 160 milhões de pessoas, sendo 78.284.044 mil pessoas dos grupos prioritários diversos.

Cadastro

Para se cadastrar, é necessário entrar no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina. No dia da vacinação, a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá. A pessoa também deve estar com o cartão do SUS atualizado. No caso de vacinação pela categoria profissional, também é preciso apresentar declaração de vínculo funcional. Já no caso das pessoas que se cadastraram pelos grupos de comorbidades ou deficiência permanente grave, além de gestantes, puérperas e lactantes, é preciso apresentar o laudo médico.

Em Cuiabá, há cinco polos de vacinação: Senai Porto, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Sesi Papa, Sesc Balneário e Assembleia Legislativa.