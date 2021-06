Campanha Vacina Cuiabá disponibiliza call center para atender demandas da vacinação contra a covid-19

A vereadora Michelly Alencar (DEM) usou a Tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta quinta-feira (24.06), para cobrar da Prefeitura a revitalização e reforma de praças na capital e ampliação das áreas de lazer e esportes para os cuiabanos.

Para a vereadora, o momento de pandemia pede mais espaços amplos e abertos para que a população possa ter lazer e praticar atividades esportivas com mais segurança.

“Por causa da pandemia, as crianças da rede municipal estão sem aulas presenciais e trancadas em casa sem alternativa de lazer, por falta de recursos econômicos das famílias. As praças, revitalizadas, com iluminação e equipamentos adequados, seriam lugares para brincar ao ar livre”, disse a vereadora.

Em visita ao diretor-presidente da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Vanderlúcio Rodrigues, a vereadora pediu atenção especial para as praças do Pedregal, Quilombo e Parque Atalaia.

O diretor-presidente deu prazo para a entrega da praça do Pedregal em setembro deste ano. Para a praça do Quilombo, não há previsão para uma reforma geral, mas será feita limpeza. Com relação ao Parque Atalaia, foi prometido limpeza, manutenção e renovação da iluminação.

“Nós afastamos as nossas crianças e jovens de caminhos errados se tivermos projetos de esportes sendo desenvolvidos em todas as regiões da cidade, oferecermos opções de lazer e oportunidades. Isso passa por ambientes coletivos de qualidade e atrativos para as famílias”, disse a vereadora.