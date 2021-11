Campanha ‘Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar’ disponibiiza polo no Pantanal Shopping nos dias 12 e 13

Técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) visitaram, na quarta-feira (10), a obra de restauração da Casa de ‘Bem Bem’, que deverera ser entregue à população cuiabana em 2022. A revitalização do espaço é uma ação realizada pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

A primeira etapa de obra emergencial foi realizada em 2019, e a pasta dá continuidade à segunda etapa do processo de restauração do casarão histórico mediante orçamento via Fonte 100, no valor de R$ 1.126.226,65. A obra tambén foi contemplada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Cidades Históricas e os recursos devem ser aplicados com a terceira e última etapa da restauração.

“O Iphan realiza visitas às obras do PAC. Os técnicos avaliam todos os termos de compromissos e contratos. Foi previamente definida uma planilha e data visitação aos locais. O IPhan é quem atesta os recursos para essas obras. Hoje, na ‘Casa Bem Bem’ estamos em uma etapa que está sendo feita com a Fonte 100, emergencial. Agora, a gente vai retomar o recurso do PAC Cidades Históricas , porque a ação já havia sido contemplada, mas sofremos em razão de problemas com a empresa que havia sido contratada. A Prefeitura, em 2013, havia conseguido o recurso do PAC e fez a licitação e a empresa começou a obra, mas a antiga empresa não tinha experiência e fez alguns serviços de forma viciosa, resultando em um abalo estrutural. Em 2015, foi cancelado o certame. Nesta gestão, conseguimos o recurso do PAC e vamos terminar essa obra”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Leite Jacob.

A Casa de ‘Bem Bem’ será um local para apresentações artísticas e culturais do Instituto Ciranda. Conforme o idealizador que desenvolve projetos na área de musical, Murilo Alves, esse processo só fez gerar a aproximação da história deste lugar com as pessoas.

“É um sonho e vamos deixá-la com as portas abertas, para as famílias e crianças entrando e saindo a todo momento, porque essa era uma tradição que a Dona ‘Bem Bem’ mantinha. A população irá prestigiar e ver a história desta casa com músicas. Estamos felizes em chegar aqui e ver essa casa do jeito que ela está, com as características originais. O grande ganho que vai ter é a sociedade. Todo o Centro Histórico merece essa revitalização. O Instituto pretende ampliar as possibilidade de atendimento, de atuar em um local de mais fácil acesso, oferecendo oficinas de todos os instrumentos de orquestra e tudo gratuito”, comentou.

Coordenador Geral de Gestão de Projetos e Diretor-substituto do Departamento de Projetos Especiais do IPhan, Ricardo Fiuza Lima, explica que mesmo que o Governo Federal atue mediante a contenção de gastos, projetos como o da Casa de ‘Bem Bem’ terá apoio da União.

“O Governo Federal não mede esforços para que projetos como esse sigam. É um orgulho para nós. Hoje, analisarmos como o recurso está sendo aplicado. Atualmente, o Governo vive uma restrição orçamentária, mas a gente segue buscando a todo momento recursos ou suplementação para que consigamos, justamente, colocar recursos em projetos como esse e que funcione para a comunidade. Vamos fazer todo esforço para que seja entregue o quanto antes para a sociedade”, disse.

A arquiteta Amélia Hirata, superintendente do Iphan, lembra que o espaço cultural irá atender crianças e jovens carentes. “Particularmente, é um sonho conseguirmos viabilizar a ocupação deste imóvel. É um casarão fechado no Centro Histórico e quem perde somos nós. E o uso com uma função social vai trazer uma movimentação grande para a região central e vai contemplar estudantes, pessoas carentes e a expectativa nossa é que esse espaço seja entregue o mais rápido possível”, completou.

A secretária Carlina Jacob destacou ainda que a Prefeitura de Cuiabá pretende entregar a obra no ano que vem.

“O Centro Histórico é um sonho e prioridade da gestão. A gente vir aqui hoje e ouvir o Instituto Ciranda com essa música é um alívio para nossas almas, principalmente, nesse momento de pandemia. Aqui será um local para que as pessoas retornem às suas raízes e valorizem a sua essência. Esse será um dos pontos fortes da Casa de Bem Bem, valorizar a nossa cultura”, concluiu.

O imóvel é tombado pelo IPHAN e sua existência é memória concreta do Centro Histórico de Cuiabá com achados arqueológicos do local. Pedaços de cerâmica e utensílios domésticos revelam hábitos e a cultura da cuiabania.