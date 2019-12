Campeonato Bola Cheia encerra com 106 gols marcados em 34 partidas disputadas

O Campeonato de Futebol Amador Bola Cheia, da Prefeitura de Cuiabá, encerrou-se com um balanço extremamente positivo de gols marcados. Conforme levantamento, em 34 confrontos realizados, as redes foram balançadas exatamente 106 vezes, alcançando a média extremamente positiva de 3,11 gols por partida. A competição teve pouco mais de um mês de duração e os campeões foram conhecidos no último sábado (14).

O ciclo de disputa pelo título foi fechado entre os times do Parque Atalaia e CPA III, no feminino, e Parque Atalaia e CPA I, no masculino. Reforçando uma característica dessa edição, a última rodada foi marcada por muita entrega dos jogadores e emoção. No feminino, o Parque Atalaia ficou com a primeira colocação ao vencer o CPA III por 5 a 1. Já no masculino, o CPA I derrotou o Parque Atalaia por 3 a 0, sagrando-se campeão.

“Ficamos felizes em saber que o campeonato terminou com essa marca positiva. Quem é apaixonado por futebol, como eu, quer assistir jogos em que a rede é balançada muitas vezes. O gol é o momento sublime desse esporte, é a sua essência, então temos que parabenizar todos os atletas pelo espetáculo em campo e, principalmente, pela disciplina que colaborou para o sucesso desse evento”, comemorou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Segundo a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, a competição reuniu 20 equipes e 400 atletas, somando as categorias masculina e feminina. No total, foram 13 bairros participantes, das quatro regiões da Capital. De outubro a dezembro, desfilaram pelos gramados equipes das comunidades do Parque Atalaia, Pascoal Ramos, Jardim Vitória, CPA I, CPA III, Dom Aquino, Distrito do Sucuri, Santa Isabel, Distrito da Guia, Cidade Alta, Praeirinho, Despraiado e Jardim União.

As partidas aconteceram em três estádios: Complexo Esportivo Dom Aquino, Centro Esportivo Senador Jonas Pinheiro, o “Pinheirão”, e mini estádio do CPA I. A escolha dos locais foi feita com base no objetivo de descentralizar as ações de entretenimento, convívio social e qualidade de vida oferecidas pelo Município. Para a final, o palco escolhido foi o “Pinheirão”, considerados uma das mais completas áreas de lazer entregues pela Prefeitura.

“Montamos um planejamento que conseguiu atender a população de todas as regiões. Democratizar o acesso ao lazer é uma das marcas da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. E é isso que procuramos fazer em todas as nossas atividades. No Bola Cheia não foi diferente, escolhemos as principais praças esportivas de cada localidade e transformamos elas em palcos de belas disputas, protagonizadas por grandes atletas”, explicou o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.