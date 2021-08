Campo Futuro levanta custos de produção em quatro estados

O Instituto AgriHub anunciou nesta sexta-feira (27/08) as 18 Startups classificadas para a segunda fase do “Seed Innovation” – chamada de inovação aberta voltado para as startups que têm soluções desenvolvidas para a cadeia de sementes. As escolhidas participarão do Pit Day no dia 10 de setembro. O anúncio foi feito durante a 2º edição do maior evento de tecnologia voltado para agricultura “Summit AgriHub” – realizado pelo Instituto AgriHub e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT).

As startups classificadas foram: Masterplanti, Sydy Tecnologia Ltda, Grandeo Tecnologia, Dronagro, Trucker do Agro, Agtrace, Spatial.Ag / AGR Digital Agro, Murabei Data Science, SBR Prime, Farmdev, Cropman, D & A Tecnologia da Informação – “Agromining Tecnologia”, Iponia Agtech Ltda, Optime, Agricef Soluções, Mtech 4 Inovações Tecnológicas para Industria Ltda, Toblue, e Agroforce Tecnologia da Informação Ltda.

No ato da inscrição, além de indicar os desafios que possuíam potencial para solucionar, as startups também preencheram o formulário de mapeamento das Agritechs, para concluir a inscrição. Essas informações foram cruciais para a seleção das classificadas.

“A partir do mapeamento, essas startups também irão compor o My AgriHub que é a nossa plataforma de conexão e difusão tecnológica com os produtores rurais e consultores”, explicou o diretor-executivo do Instituto AgriHub, Otávio Celidonio. Além disso, a plataforma está sendo desenvolvida para levar acessibilidade ao produtor e a veracidade das informações, com dados consolidados e atualizados. A plataforma vai garantir confiabilidade ao produtor rural na hora de escolher a melhor tecnologia para o seu negócio.

A equipe técnica do AgriHub realizou um mapeamento baseado nas necessidades das empresas parceiras Amaggi, Agro Amazônia, Bayer e TMG. E aproveitou para trazer soluções que respondam às dores dos produtores rurais, que muitas das vezes são semelhantes às dos sementeiros. A partir daí foram elencados os desafios que deverão ser solucionados pelas startups classificadas.

Entre os desafios da chamada estão: a dificuldade em planejar e gerir a entrega das sementes (logística); falta de registro dos tratos culturais de cada lote; demora no processo de análise de solo; excesso de tempo gasto com auditorias e prestação de contas; falta de organização do armazém afetando o embarque; falta de informações de produtividade durante o ciclo (previsibilidade); dificuldade em fazer o planejamento de demanda varietal e falta de monitoramento remoto para estufas/casa de vegetação, entre outros.

Seed Innovation – O objetivo é alcançar o máximo de soluções para os desafios da agricultura. A ideia é incentivar o desenvolvimento de produtos e serviços com inovação que contribuam para o aprimoramento da cadeia produtiva de sementes em seus diferentes elos. O Seed Innovation será um importante elo de conexão para todas as partes envolvidas: AgriHub, empresas parceiras, startups, consultores técnicos e produtores rurais.