Campo Verde sedia disputas estaduais de handebol dos Jogos Escolares Mato-grossenses

Chegou a vez das disputas de handebol nos Jogos Escolares Mato-grossenses. De 16 a 19 de setembro, estudantes de 12 a 14 anos de escolas públicas e privadas de Mato Grosso competem na etapa estadual sediada em Campo Verde, município a 130 km de Cuiabá.

A abertura oficial do evento será nesta quinta-feira (16.09), às 18h, no Ginásio Isaias Romancini, sem a presença de público. Por causa das restrições para evitar contaminações por covid-19, haverá uma breve solenidade com entrada somente das duas equipes que farão a primeira partida da competição. O evento terá transmissão online por meio do Instagram da Secretaria de Cultura, Lazer e Esportes de Campo Verde (@smclecampoverde).

Além da limitação de pessoas presentes durante a abertura e em todos os jogos, outras medidas de biossegurança são obrigatórias, como testagem dos envolvidos, uso de máscara e de recipientes próprios para alimentação e bebida. O cronograma da competição também propicia uma sistemática de controle, com alojamentos separados por equipe e registro e arquivo dos dados de contato de todos os participantes.

Realizada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com a Prefeitura de Campo Verde, a fase estadual de handebol contará com equipes escolares de Campo Verde, Ipiranga do Norte, Primavera do Leste, Santo Antônio de Leverger e Sorriso. As partidas serão disputadas no Ginásio Isaias Romancini e na Escola Monteiro Lobato.

As equipes campeãs da competição, uma masculina e outra feminina, representam Mato Grosso na etapa nacional, que será realizada no Rio de Janeiro (RJ), em novembro. Com o novo formato instituído nacionalmente, a etapa estadual dos Jogos Escolares Mato-Grossenses é a única classificatória para os Jogos Escolares Brasileiros.

A partir deste ano, os Jogos Escolares Mato-grossenses abrangem apenas os estudantes de 12 a 14 anos, de ambos os gêneros. Na semana anterior, a cidade de Sorriso sediou as disputas estaduais de futsal. E de 23 a 26 de setembro, Nova Mutum recebe os jogos de basquete e voleibol. Os alunos da faixa etária de 15 a 17 anos disputam os Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses, que terão início em outubro.

Serviço

Abertura Jogos Escolares Mato-Grossenses – Handebol

Quando: quinta-feira (16.09), às 18h

Local: Ginásio Isaias Romancini – Campo Verde/MT

Transmissão online: Instagram @smclecampoverde