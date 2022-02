Campus da Unemat de Tangará da Serra recebe emenda do deputado Dr.João

Foto: MICHELLE MOURA / ASSESSORIA DE GABINETE

O deputado estadual Dr.João (MDB) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil reais beneficiando o curso de enfermagem da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), campus de Tangará da Serra.

O parlamentar visitou o campus na tarde de segunda-feira, 21, a convite do corpo docente da Instituição e, na oportunidade, viu os equipamentos adquiridos com o recurso da emenda para o curso de enfermagem e recebeu também o agradecimento dos diretores e professores presentes.

Estavam presentes a diretora administrativa do campus de Tangará da Serra, Carolina Tito Camarço, o diretor político pedagógico e financeiro do campus, Ariel Lopes Torres, a coordenadora do curso de enfermagem, Ana Carolina Macri Gaspar Vendramini e a professora do curso de enfermagem Denize Jussara Rupolo Dall’Agnol.

“Estou muito feliz em poder contribuir com o ensino de qualidade dos universitários da nossa região, com o recurso foi possível comprar e equipar o laboratório de aula prática, com novos manequins e materiais básicos para as aulas, partindo do princípio que é no laboratório que os alunos aplicam os conceitos aprendidos nos livros didáticos em simulações de trabalho no mundo real” frisou o deputado Dr.João.

Segundo o parlamentar, com o valor pago foi possível adquirir mais alguns equipamentos que tem previsão de chegar até o início das aulas, no próximo mês de março. “Temos que pensar no futuro desses enfermeiros, uma profissão nobre e que tem todo o meu apoio” pontuou.

Durante a visita, o deputado recebeu mais algumas demandas em prol do Campus da Unemat de Tangará da Serra, como o pedido de recurso para pavimentação de algumas ruas dentro do campus e apoio na criação de um núcleo de atendimento ao público, entre outras reivindicações.