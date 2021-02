Canarana: Pleno julga irregular tomada de contas especial e determina restituição ao erário

Divulgação TCE-MT

A primeira live deste ano do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) será realizada na próxima quinta-feira (18), às 10h, com o tema “O Exercício do Direito de Defesa perante o TCE-MT”.

A live promovida pela Escola Superior de Contas será transmitida no canal do Youtube do TCE-MT. As inscrições podem ser feitas aqui. Os participantes que se inscreverem e estiverem logados no Portal do Aluno durante a live, receberão certificado de 2 horas.

O público-alvo da live são gestores e servidores públicos em geral. Os palestrantes serão o conselheiro interino do TCE-MT, Luiz Henrique Lima; o procurador-geral de Contas do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar e o diretor presidente da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso (ESA-MT), Bruno Cintra.

No ano passado, foram realizadas 19 lives pelo TCE-MT, que alcançaram mais de 34 mil visualizações no Youtube e Facebook, e certificaram mais de 1 mil participantes. O objetivo das lives foi buscar suprir as necessidades dos profissionais da gestão pública que atuam no município do Estado em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui