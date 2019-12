Cantata de Natal vira tradição e será incluída no Calendário Oficial do Município

Mais de 6 mil pessoas passaram pela Orla do Porto, neste fim de semana, para acompanhar as apresentações da terceira edição da Cantata de Natal. O sucesso de público consolida o musical, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e apoiado pela Prefeitura de Cuiabá, como um dos principais eventos natalinos da Capital. Para comemorar essa marca, o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou a inclusão da cantata no Calendário Oficial do Município.

Neste ano, o espetáculo chamado “Incomparável” fez jus ao nome e reuniu no palco 600 músicos, entre cantores e orquestra, que levaram ao público mensagens sobre fé, amor, Jesus Cristo e tudo aquilo que representa essa importante data do ano. Comparado com as edições anteriores, o número demonstra a grandiosidade em o que o musical se transformou e o quanto foi abraçado pela população. Para se ter um ideia, em 2017 foram 150 músicos e, em 2018, chegou a 300 participantes.

“É algo que virou tradição em Cuiabá e na nossa gestão a Cantata de Natal vai continuar abençoando os corações das famílias cuiabanas todos os fins de ano. Desde o nosso primeiro ano de mandato estamos apoiando esse evento que leva a mensagem de Jesus Cristo e ficamos muito felizes em ser parceiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso, também fizemos questão de inserir o evento no Calendário Oficial do Município”, comentou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Contando com a direção artística e regência do maestro Alberto Midon, do Rio de Janeiro, o “Incomparável” foi abrilhantado pelas participações especiais de um coral com 60 crianças e da banda de gaiteiros de fole Brazilian Piper’s. “Não é um trabalho fácil. Começamos esse processo em fevereiro, escolhendo o repertório. Ou seja, são oito meses até a conclusão em dezembro. É um processo muito estudado para que culmine nesse momento especial. Agradecemos a Prefeitura pelo terceiro ano consecutivo nos apoiando nesse projeto”, explicou o maestro.

A parceria do Município com a instituição religiosa cristã foi consolidada por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo que, deste 2017, tem trabalhado para o fortalecimento do espetáculo. Segundo o secretário Francisco Vuolo, a intensão, a partir de agora, é trabalhar para alicerçar o evento dentro das atividades turísticas de fim de ano da capital mato-grossense.

“Temos a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro de fazer com que atividades dessa magnitude possam inserir Cuiabá dentro de um cenário de fortalecimento nas áreas cultural e turística. Tenho certeza de que, com o anúncio feito pelo prefeito, teremos condições de consolidar a cantata dentro da nossa programação do turismo religioso, que é extremamente rico”, destacou Francisco Vuolo.

O evento foi prestigiado também pela primeira-dama do Município, Márcia Pinheiro, que se emocionou com as apresentações. “Só temos que parabenizar os envolvidos em um espetáculo tão maravilhoso como este, é indescritível a nossa emoção e realização de participar de um evento grandioso como esse”, finalizou.