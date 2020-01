Capacitação prepara conselheiros tutelares para início dos trabalhos

Os novos membros dos Conselhos Tutelares da Capital participaram na manhã desta quarta-feira (8) de uma capacitação voltada para os trabalhos que serão iniciados neste quadriênio (2020/2023). O curso segue até a quinta-feira (9), finalizando com a posse dos 30 titulares e 30 suplentes que atuarão nas seis microrregiões.

De acordo com a secretária-adjunta de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Hellen Janayna Ferreira de Jesus, mesmo que os conselheiros já tenham feito provas, entrevistas com psicólogos é necessário que aconteça uma capacitação para que eles desenvolvam o trabalho da melhor forma.

A adjunta destaca que apenas 11 conselheiros do quadriênio anterior foram reeleitos e por isso se fez necessária a capacitação, na qual foi abordado assuntos como o público atendido, as situações corriqueiras durante a atuação, ética no trabalho, sigilo profissional, dentre outros. “Vale ressaltar que o processo de educação continuada se estende até o fim do quadriênio, para que esses profissionais atuem de forma qualificada até o fim”, ressalta.

A mestre e palestrante Terezinha Arruda participou do evento ministrando o tema: O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Prioridade Absoluta. “O trabalho dos conselheiros tutelar é o coração do estatuto da criança e do adolescente. São eles que fazem o estatuto ser colocado em prática e têm a responsabilidade de zelar por esses indivíduos vulneráveis”, observa.

Na parte da manhã os trabalhos foram voltados para a questão da vulnerabilidade da criança e do adolescente, o papel dos Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ética no ambiente de trabalho e a responsabilização (habilidades básicas do conselheiro tutelar).

Joseane Cunhabelo é conselheira tutelar pelo segundo mandato e descreveu o trabalho realizado que fez no quadriênio passado. Para ela o trabalho é prazeroso por permitir ajudar crianças que estão em uma situação de risco e vê o interesse e o aumento da rede proteção em torno destas crianças e adolescentes vulneráveis.

Ela ainda destacou a importância desta capacitação. “Algumas regiões tiveram 100% de renovação. Por isso, é de grande valia esta qualificação, que nos ajuda a lidar da melhor forma com a população que vamos atender diariamente”, finaliza.

Nesta quinta-feira (9) a programação continua com palestras sobre: Medidas protetivas ao acolhimento institucional, a importância do trabalho em rede e a Rede Protege Cuiabá, A política de assistência social e finalizando com a posse dos novos conselheiros tutelares.