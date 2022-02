Capacitações da CGE superam 24 mil pessoas em três anos

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) divulgou, nesta quarta-feira (02.02), os resultados da Avaliação de Fluência em Leitura 2021 do programa Alfabetiza Mais MT. Cerca de 26.692 estudantes, do 2° ano do ensino fundamental das redes pública estadual e municipal, participaram do diagnóstico. A apresentação foi realizada por Live no canal da Seduc no Youtube.

A avaliação faz parte do cronograma de execução do Alfabetiza Mais MT e teve como objetivo diagnosticar a capacidade dos estudantes lerem com velocidade e precisão, sem dificuldades e compreensão da mensagem escrita. Os testes foram aplicados nos meses de outubro, novembro e dezembro, com a participação de 6.718 alunos da rede estadual e 19.974 alunos da rede municipal de educação.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destacou a importância da avaliação e agradeceu o desempenho dos educadores. Também foram abordados os aspectos avaliados pelos testes e apresentado os perfis de leitores conforme os parâmetros da avaliação.

“A avaliação de fluência é um ponto de partida para definir o que deve ser feito no ano letivo de 2022 para auxiliar os estudantes e o professores a identificarem as dificuldades. Agradeço a todos os profissionais envolvidos, e que entenderam a necessidade de incluirmos esta política pública, recompor a aprendizagem dessas crianças e fazer todas as intervenções necessárias para obtermos melhores resultados”, afirmou o secretário.

Participaram da reunião diretores e profissionais das Diretorias Regionais de Educação (DREs), Núcleos Regionais de Educação (NREs), coordenadorias regionais e municipais do Programa Alfabetiza Mais MT, e equipe técnico pedagógico da Seduc. Eles receberam orientações sobre as ações de intervenção pedagógica e reestabelecimento do processo de alfabetização dos estudantes.

“Este é um trabalho inédito em Mato Grosso e está sendo feito com muita responsabilidade, 2022 é um ano em que estamos investindo seriamente no programa Alfabetiza Mais MT, na formação dos professores. Este é um desafio que vamos enfrentar com a colaboração dos municípios”, afirmou a secretária adjunta de Gestão Educacional, Valdelice Oliveira Holanda.

Os testes foram realizados nos municípios por intermédio das 15 DREs, que são Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande.

O Alfabetiza Mais MT foi lançado pelo Governo de Mato Grosso em agosto do ano passado, com a proposta de garantir a alfabetização das crianças até o 2° ano do Ensino Fundamental. Desenvolvida em regime de parceria entre Estado e municípios e apoio da Fundação Lemann, Associação Bem Comum e Instituto Natura, o Alfabetiza Mais MT é inspirado no Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) do Ceará. Implantada há 14 anos, a iniciativa foi a responsável em elevar os índices de alfabetização entre os estudantes.

Representando o presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso (Undime-MT), Eduardo Ferreira, a suplente da regional sudeste, Simoni Pereira Borges, destacou a importância do planejamento das ações.

“É um instrumento pedagógico para o planejamento e busca da aprendizagem nas redes, desenvolvimento de boas práticas e formação continuada. Quero agradecer o empenho da Seduc e de todos os envolvidos neste processo para que as ações sejam cumpridas”, salientou.

Por meio dos resultados apresentados será formulado um plano de intervenção pedagógica para a recuperação da alfabetização, a partir do início do ano letivo de 2022.

Também participaram da apresentação o representante da Associação Bem Comum, Hylo Leal, a analista da Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Fundação CAEd), Waldirene Maria Barbosa, e o coordenador estadual do programa Alfabetiza Mais MT, Isaltino Barbosa.

CONFIRA ABAIXO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA EM LEITURA – 2021

Supervisão de Evelyn Ribeiro