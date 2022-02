Capacitações on-line para servidores municipais estão com as inscrições abertas

Crédito: Freepik

A Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM está informando os prefeitos e equipes técnicas sobre a programação de cursos e atividades de qualificação para os servidores municipais. As capacitações são gratuitas e estão com as inscrições abertas em várias áreas da gestão pública. A AMM firmou novas parcerias e deu continuidade às já existentes para ampliar a oferta de cursos aos técnicos das prefeituras este ano.

Uma das novidades em 2022 é a oferta de capacitações em conjunto com a Escola de Governo do Estado de Mato Grosso que vai realizar os cursos de Noções Básicas de Políticas Públicas, Direitos Fundamentais Constitucionais e Cartilha Verde de Mato Grosso. As inscrições são gratuitas, as aulas serão on-line e as vagas, limitadas.

A programação com a Escola de Governo será anual e será divulgada aos municípios à medida que forem sendo definidos os treinamentos. A Associação também dará continuidade à parceria com a Confederação Nacional dos Municípios – CNM para capacitar os servidores. As inscrições estão abertas para seminários técnicos sobre os seguintes temas: Censo 2022: O seu Município só tem a ganhar!; A Política de Assistência social – Gestão Municipal e Auxílio Brasil; e Problemas na operacionalização do Fundeb e a polêmica do piso nacional do magistério. O trabalho de mobilização dos municípios para participação nas qualificações é realizado pelo setor de Capacitação e Eventos da Associação.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, disse que a formação dos técnicos e gestores é muito importante para ampliar os resultados das administrações locais e atender os municípios com ainda mais qualidade. “Precisamos auxiliar tecnicamente os prefeitos e equipes com serviços e informações que contribuam para uma gestão eficiente. Este ano o nosso objetivo é alcançar uma maior quantidade de servidores com os nossos cursos”, frisou, informando que em 2021 foram mobilizados e capacitados pela AMM, de forma direta e através de parcerias, 2.847 funcionários e gestores públicos.

Confira a programação das capacitações:

Curso on-line de Noções Básicas de Políticas Públicas

Inscrições até 06/03/2022 às 23h

Realização no período de 14/03/2022 a 10/04/2022. Remessa dos acessos em 12/03/2022.

Vagas: 300 vagas (inscrições se encerram quando forem preenchidas as vagas).

Público alvo: Servidores públicos em geral.

Inscrições online através do link http://eadeg.gestao.mt.gov.br/

Curso on-line de Direitos Fundamentais Constitucionais

Inscrições até 13/03/2022 às 23h

Realização no período de 21/03/2022 a 17/04/2022. Remessa dos acessos em 19/03/2022.

Vagas: 300 vagas (inscrições se encerram quando forem preenchidas as vagas).

Público alvo: Servidores públicos em geral.

Inscrições online através do link http://eadeg.gestao.mt.gov.br/

Curso on-line da Cartilha Verde de Mato Grosso

Inscrições até 13/02/2022

Realização no período de 21/02/2022 a 20/03/2022. Remessa dos acessos em 19/02/2022.

Vagas: 300 vagas (inscrições se encerram quando forem preenchidas as vagas).

Público alvo: Servidores públicos em geral e que trabalham com licitação ou projetos.

Inscrições online através do link http://eadeg.gestao.mt.gov.br/

Censo 2022: O seu Município só tem a ganhar!

DATA: 17 de Fevereiro de 2022

HORÁRIO: 09h às 17h (horário de Brasília)

Inscrição: https://seminariostecnicos.cnm.org.br/evento/censo-2022-o-seu-municipio-so-tem-a-ganhar/programacao

A Política de Assistência social – Gestão Municipal e Auxílio Brasil

DATA: 22 de Fevereiro de 2022

HORÁRIO: 09h às 17h (horário de Brasília)

Inscrição: https://seminariostecnicos.cnm.org.br/evento/a-politica-de-assistencia-social-gestao-municipal-e-auxilio-brasil/programacao

Problemas na operacionalização do Fundeb e a polêmica do piso nacional do magistério

DATA: 24 de Fevereiro de 2022

HORÁRIO: 09h às 17h (horário de Brasília)

Inscrições: https://seminariostecnicos.cnm.org.br/evento/problemas-na-operacionalizacao-do-fundeb-e-a-polemica-do-piso-nacional-do-magisterio/programacao

Mais Informações no setor de Capacitações e Eventos da AMM pelo telefone (65) 2123 -1279