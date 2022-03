Capacitações para o mês de março contemplam temas importantes para a gestão municipal

Crédito: Divulgação

O 1° Congresso Regional Do Médio Norte E Norte De Mato Grosso para R.P.P.S (Regime Próprio de Previdência Social ), voltado para as prefeituras, câmaras e consórcios em Sinop, com objetivo de qualificar os servidores que atuam na área da previdência, sobre os temas Reforma da Previdência, Novo E-social e Pro-Gestão. O evento acontece hoje (03) e amanhã (04), das 7h30 às 18h, no auditório do PreviSinop-MT, que fica localizado na praça dos Três Poderes, próximo à Catedral.

O prefeito de Sinop Roberto Dorner fez a abertura do evento e agradeceu a participação dos servidores dos 14 municípios presentes. “Sinop é uma cidade polo e estamos contentes em receber os servidores do norte e médio norte do estado, em nosso município. É muito importante buscar o conhecimento, pois em prefeituras e em institutos de previdência não podem ocorrer erros. Precisamos fazer o certo. Gostaria de agradecer a participação de todos e desejo um excelente simpósio”, ressaltou.

Segundo a Diretora Executiva do PreviSinop, Daniela Sevignani, este evento é um marco para a região. “Estamos lisonjeados por Sinop sediar este evento tão importante. Isso fortalece a nossa região e oportuniza os municípios do norte e médio norte a participarem. Este congresso aborda, de forma teórica e prática, os principais temas pertinentes ao Regime Próprio de Previdência Social, na atualidade e o conhecimento adquirido, com certeza, vai nos auxiliar a formar as ideias de como executar na sua própria previdência”, destacou.

Para o Ceo da empresa Academy Brasil, organizadora do congresso, Marcos Paulo de Oliveira Silva, o setor vem passando por atualizações e os treinamentos são pertinentes, a fim de otimizar os atendimentos e suprindo a necessidade dessa demanda. “Pensamos em promover na região norte e médio norte do estado de Mato Grosso, eventos de grande relevância como este, que é o primeiro voltado para as providências e que aborda temas importantes como reforma da Previdência Social, E-social e Pró Gestão, a fim de trazer conhecimento adequado para todos. Desde quando a Academy foi fundada, têm como objetivo fazer eventos de qualidade e que as pessoas possam realmente sair com conhecimento”, enfatizou.

Participam do evento, representantes dos municípios de Sinop, Guarantã do Norte, Alta Floresta, São José do Rio Claro, Comodoro, Campo Novo do Parecis, Cláudia, Tangará da Serra, Novo Mundo, Vera, União do Sul, Ipiranga do Norte, Carlinda.