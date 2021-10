Capital de SP tem 30 dias para criar projeto de acolhimento de animais

O tempo no Rio de Janeiro para os próximos 4 dias, inclusive no feriado da próxima terça-feira (12), destinado à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, será de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada, em áreas isoladas. De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio, áreas de instabilidade, em altos e médios níveis da atmosfera, manterão o predomínio de céu nublado durante este sábado (9). Hoje a temperatura máxima não deve ultrapassar os 24º C.

Para domingo (10), a Meteorologia prevê céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. O dia ficará mais frio um pouco, com a temperatura mínima de 16º C e a máxima, chegando os 23º C.

Na segunda-feira (11) a previsão é de céu com muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas. A temperatura máxima também permanecerá baixa, não ultrapassando os 23º C.

Já na terça-feira (12), destinado ao feriado à padroeira do Brasil, o céu ainda permanecerá nublado e a temperatura começa a entrar em elevação, com a máxima chegando aos 26º C.

A Marinha do Brasil distribuiu um alerta meteorológico, informando que ondas de até 2,5 metros podem atingir a orla do Rio, até as 9hda manhã de hoje. Isso representa perigo para os banhistas e pequenas embarcações. O mar deve ser evitado, devido as valas e correntes. As embarcações de pequeno porte também devem evitar o mar ainda revolto, devido a passagem da ressaca.