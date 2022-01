Capital paulista retoma Programa Recreio nas Férias

Foi retomado ontem (10), na capital paulista, o Programa Recreio nas Férias. A programação da 39ª edição acontecerá de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h até o dia 21 de janeiro, com a participação de crianças e adolescentes de 4 a 14 anos de idade que estejam ou não matriculados na Rede Municipal de Educação. As inscrições ainda podem ser feitas diretamente nos polos, com autorização assinada por um responsável, de acordo com a disponibilidade de cada unidade.

Durante as atividades, os participantes contarão com apresentações culturais, contação de histórias, oficinas, jogos, brincadeiras, dentre outras ações planejadas por cada polo, e as crianças receberão café da manhã, almoço e lanche. O programa estava suspenso devido à pandemia da covid-19 e a administração municipal considerou que a vacinação realizada em toda a cidade de São Paulo permite o retorno das atividades com segurança.

“São Paulo é a capital da vacina, por isso temos uma segurança maior. Além disso, a Vigilância Sanitária do município elaborou um protocolo seguro para ser seguido pela Secretaria da Educação. O recreio terá várias atividades culturais, educacionais que farão a integração importante de parte dos alunos nos 58 Ceus[Centros Educacionais Unificados] que temos na cidade. Nossa meta é construirmos mais 12, completando 70 Ceus na cidade, porque esses equipamentos envolvem questões pedagógicas, de socialização, esportes, e com ênfase à educação”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Para efetivar o projeto serão utilizados diversos espaços dos Ceus/Polos durante o Bloco Esportivo e Cultural, salas multiuso, biblioteca e quadras. Para o desenvolvimento das atividades haverá equipes dos Ceus/Polos, além de oficineiros, agentes de recreação e coordenadores de polo – contratados especialmente para cada edição. Também serão utilizadas as cozinhas e refeitórios para o serviço do café, almoço e lanche.

Os espaços seguirão todos os protocolos de prevenção contra a covid-19, como uso de máscaras e aferição de temperatura. Nesta edição, intitulada “Recreio nas Férias: um novo jeito de brincar!”, ainda por conta da pandemia, cada unidade organizará a sua rotina e dinâmica de atividades, priorizando as que possam ser realizadas de forma individual, mas mantendo o caráter lúdico, social e de pertencimento entre todos.