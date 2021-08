Capital vacinou 68% da população adulta com 1ª dose; Prefeitura inicia imunização de faixa etária de 25 a 29 na segunda-feira

Cuiabá vacinou com a primeira dose até o momento cerca de 68% da população acima de 18 anos e para conseguir imunizar toda a população adulta, a capital necessita de 103.507 doses, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde até a data de hoje (18). Essa quantidade representa quase o número de pessoas de 18 a 29 anos que ainda não foram vacinadas, que somam 111.591 cidadãos. A população vacinável em Cuiabá (acima de 18 anos) é de 459.541 pessoas e até esta quarta-feira (18) foram vacinadas 323.690 pessoas com a primeira dose e 69.698 com segunda dose ou com a dose única. No momento a faixa etária que está sendo vacinada é a de 30 a 34 anos.

Com as doses que Cuiabá recebeu na tarde de hoje, a partir de segunda-feira (23), será aberto um novo grupo de vacinação contemplando a faixa etária de 25 a 29 anos. “Ainda temos cerca de 20 mil pessoas no grupo de 30 a 34 anos para serem vacinadas, mas com o ritmo que estamos, logo estaremos terminando esse grupo, tirando as abstenções. Aí já começaremos a vacinação da população de 25 a 29 anos também”, explicou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

De acordo com a coordenação da Campanha Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar, mesmo com o quantitativo que Cuiabá recebeu nesta quarta-feira (18), o montante não será suficiente para vacinar toda a população de 25 a 29 anos. A coordenação espera receber novas remessas na próxima semana para dar continuidade à vacinação de primeira dose. “Com as doses para a primeira aplicação que ainda temos e estamos utilizando, que são cerca de 10 mil e ainda com as doses recebidas hoje, conseguiremos terminar a população de 30 a 34 anos e começar a de 25 a 29 anos”, disse a coordenadora da campanha, Valéria de Oliveira.

“Todos que tomaram a primeira dose em Cuiabá tem a segunda dose garantida. Não estamos estocando doses, o que chega para primeira dose é colocado nos polos de vacinação para ser utilizado na mesma semana e o que chega para segunda dose fica reservado até chegar a data correta para as pessoas completarem o esquema vacinal. Inclusive o Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado e até mesmo a Controladoria Geral da União já fizeram fiscalizações na Rede de Frio do município e não constataram nenhum tipo de irregularidade. Estamos trabalhando de maneira séria e responsável, com o objetivo de vacinar o quanto antes toda a população de Cuiabá”, finalizou o prefeito.

Na tarde desta quarta-feira a capital recebeu a maior remessa de imunizantes desde o começo da campanha. “Recebemos hoje cerca de 65 mil doses, entre dose 1 e dose 2. Elas serão utilizadas para finalizar o grupo de 30 a 34 anos e começar o de 25 a 29 anos”, disse Valéria.