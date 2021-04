Capucine Picicaroli é homenageada em livro e exposição multimídia

A vida e a obra da icônica Capucine Picicaroli, uma das artistas mais emblemáticas de Mato Grosso, serão homenageadas em uma exposição multimídia, na Galeria Lava Pés, em Cuiabá. Durante a mostra, será lançado ainda o livro infantil “A Menina Capu e as Tintas Mágicas”, que traz uma minibiografia ilustrada da artista.

“Olhos de Caleidoscópio” reúne projeções de 120 obras que ilustram as principais séries da artista, como As Marias, México Imaginário, 16…Conte Outra Vez, Pássaros e Outras Coisas, Estações, Regional e Circo. Com entrada franca, a exposição é aberta ao público no período de 10 a 22 de abril.

Através de projeções de alta definição, a mostra realiza um passeio pelas principais obras de Capucine, que a tornaram conhecida mundialmente. Com pinceladas marcantes e um colorido inconfundível, sua obra retratou de forma única o universo dos contos infantis, a fé, os aspectos culturais, religiosos e lúdicos, sempre com forte presença feminina.

Capucine imprimiu através da arte a alegria inerente à sua personalidade forte e irreverente, criando centenas de obras que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Muitas delas poderão ser admiradas durante a exposição. Momentos marcantes da carreira da artista também estarão expostos, por meio de fotos, figurinos, medalha recebida pela Academia Francesa de Arte e alguns trabalhos incompletos que ela não teve tempo de finalizar.

A artista faleceu em 06 de agosto de 2018, após lutar bravamente contra um câncer.

Segundo Ayla Picicaroli, filha da artista plástica e responsável pelo projeto, a exposição foi pensada com as obras sendo projetadas e em movimento, para conseguir, através da animação, passar toda a exuberância e vida das obras da mãe.

“A ideia é realizar uma exposição moderna e muito mais segura por causa da pandemia”, comentou.

O projeto foi contemplado no Edital Conexão Mestres da Cultura – Marília Beatriz de Figueiredo Leite, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Ayla explica que o projeto surgiu da necessidade de voltar a ver as obras de Capucine expostas e de mostrar ao público tudo o que ela foi e representa para o mundo das artes. “Minha mãe amava a vida e a arte. Sua essência única e inigualável está imortalizada em suas obras, transcendendo o tempo e tornando seu trabalho sempre atual, intenso, interessante e inigualável, exatamente como ela foi”, contextua.

Dessa forma, confidencia Ayla, ela foi encorajada por pessoas do meio artístico e do seu convívio pessoal, que sentem falta da arte vibrante que Capucine fazia com tanta naturalidade, a realizar a exposição.

“Embora o trabalho dela tenha grande reconhecimento, muitas pessoas querem sempre saber mais sobre a Capucine como pessoa e como artista. A exposição vem para ocupar um pouco esse vazio”.

Nos últimos anos de vida, Capucine protagonizou exposições individuais e integrou outras coletivas pelo Brasil e pelo mundo. Algumas marcantes como no Espacio Uruguay, em São Paulo, e na Bienal do Rio, no Museu Histórico do Rio de Janeiro. Também em países como Japão, Finlândia, México, no Museu do Louvre, em Paris (França) e no MoMA, em Nova Iorque (EUA). Em 2017, foi laureada pela Divine Académie Française des Arts Lettres et Culture – Academia Francesa de Arte, em Paris.

Visitação

Todas as medidas de biossegurança estão sendo tomadas para a visitação na exposição. Antes de tudo, será necessário realizar um pré-agendamento pelo (65) 99259-7457 (WhatsApp), com Emelly, para evitar aglomeração ou fila na entrada. O uso de máscara será obrigatório e o visitante não poderá tirá-la para fotos. No local serão disponibilizados pontos com álcool gel, além de um totem de higienização com álcool 70º. O pré-agendamento já está disponível.

“Temos uma preocupação extrema com as normas de distanciamento, máscara e higienização. Mesmo a Galeria Lava Pés sendo um local amplo, estamos tomando todos os cuidados, inclusive com monitores para garantir a entrada de 10 pessoas por vez, no máximo, para evitar aglomeração e manter a distância segura, seguindo as orientações do Poder Público e dos órgãos oficiais de saúde”, observa Ayla Picicaroli.

A exposição também poderá ser vista e visitada em qualquer lugar do mundo, através de um tour virtual pelo endereço: www.olhosdecaleidoscopio.com.br.

“Pensamos nisso como forma de expandir o acesso à arte, neste momento de distanciamento social, onde ela tem sido fundamental para o dia a dia de todos nós”, conclui Ayla.

Livro Infantil

No dia 10 de abril, dentro da exposição, será feito o lançamento do livro infantil “A Menina Capu e as Tintas Mágicas” e sessão de autógrafos com a autora Marta Cocco.

O livro foi ilustrado com as obras de Capucine Picicaroli. “O livro é uma minibiografia de Capucine, uma homenagem que fiz escrevendo os textos baseados em 23 obras dela, em especial as da série 16…Conte Outra Vez”, antecipa Marta.

Marta tem uma predileção pela escrita para crianças e planejava, junto com Capucine, um livro infantil. Com o falecimento da artista, Marta procurou pela filha Ayla e juntas, por meio das telas com motivos infantis já pintadas por Capucine, puderam realizar, não aquele, mas o sonho de um livro para crianças com as ilustrações dela. Mais do que ilustradora, a artista também se tornou a personagem principal da história.

O livro leva a uma viagem fascinante pelos contos infantis, conduzida por uma personagem espevitada, peculiar e muito divertida. O enredo mistura realidade e ficção para apresentar às crianças o universo maravilhoso pintado por Capucine.

O projeto de produção de livro infantil em homenagem à artista plástica Capucine Picicaroli foi contemplado no Edital MT Nascentes, realizado pela Secel-MT.

Quem adquirir o livro também estará ajudando o CECI – Centro Especializado em Câncer Infanto Juvenil, anexo ao Hospital Estadual Santa Casa, que receberá 50% do valor arrecadado com as vendas dos exemplares.

Marta Cocco escreveu 14 livros e conquistou três prêmios literários em Mato Grosso. Reside em Tangara´ da Serra, onde leciona literatura na Universidade do Estado de Mato Grosso e e´ também pesquisadora do grupo LER (UNEMAT/CNPQ).

Serviço

Exposição: Olhos de Caleidoscópio. Mestre homenageada Capucine.

Data: 10 a 22 de abril

Horário: 10h às 18h – de segunda a sexta

Local: Galeria Lava Pés – Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT)

Visitação: Pré-agendamento pelo (65) 99259-7457 (WhatsApp), com Emelly

Lançamento do livro infantil “A Menina Capu e as Tintas Mágicas”

Sessão de autógrafos com a autora Marta Cocco

Data: 10 de abril (sábado)

Horário: 14h às 18h

Local: Galeria Lava Pés – Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT)

Participação: Pré-agendamento pelo (65) 99259-7457 (WhatsApp), com Emelly