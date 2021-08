Cargos vagos na PM e Corpo de Bombeiros chegam a mais de 50% do previsto

Foto: Marcos Lopes

Os comandantes da Polícia Militar (PM/MT) e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBM/MT) emitiram ofícios, nos dias 9 e 10 de junho, em resposta aos requerimentos de n.° 247/2021 e n.º 249/2021 do deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), que solicitou informações sobre o déficit de servidores e o quantitativo de cargos ocupados na estrutura das duas instituições. Os dados apresentados preocuparam o parlamentar devido a predominância da falta de profissionais em mais de 50% do previsto.

De acordo com o documento assinado pelo diretor-adjunto da Gestão de Pessoas da PM/MT, tenente-coronel Wanderson da Silva Sá, a polícia tem demonstrado esforço no sentido de promover a realização de concurso público. Também, informa que houve a reiteração do pedido junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag) para autorização de editais com cargos de oficial-combatente (CFO), oficiais médico e dentista e soldado, sendo atualizada a solicitação em 2021.

Polícia Militar

A PMMT estima haver 12.495 servidores, sendo que atualmente consta 6.942 militares ativos e 5.574 cargos vagos. No entanto, nos próximos anos poderá ocorrer o aumento do déficit de pessoal pois há 62 aposentadorias estimadas.

“No município de Juscimeira, por exemplo, tem um Núcleo da PM que fica no Distrito de Santa Elvira onde tem dois policiais. Os poucos servidores também atendem outro distrito próximo, que fica a cerca de 30 km de distância, conhecido por São Lourenço de Fátima, e mais um que fica em Rondonópolis, o Distrito de Boa Vista. Esse é um exemplo que, infelizmente, tem em outros núcleos e destacamentos da Polícia Militar que não tem uma quantidade suficiente para atender a região, principalmente pela extensão territorial”, comenta Claudinei.

“O nosso estado enfrenta o fechamento de cadeias públicas e delegacias de polícia. Será que, a partir de agora, com a falta de efetivo na Polícia Militar, vamos também ter o fechamento de núcleos e destacamentos no interior? Vamos deixar a população nas mãos de Deus, sem policiais nesses municípios menores? Vai acabar acontecendo, pois não tem cabimento, os números são muito baixos de servidores na segurança pública. Não temos movimentação nenhuma para concurso público pela gestão estadual. Os números estão aí? São reais, verdadeiros e oficiais. Essa é a nossa preocupação”, indaga o parlamentar.

Bombeiros

Já o coordenador de Gestão de Pessoas do CBM/MT, tenente-coronel Danilo Cavalcante Coelho, informou que há estimativa de reservas remuneradas para os próximos quatro anos, sendo que a previsão de inatividade está na ordem de 137 militares aptos e possuem tempo de efetivo serviço na corporação igual ou superior a 25 anos. De acordo com o demonstrativo do lotacionograma da instituição, atualizado em 31 de maio deste ano, consta 4.047 servidores, sendo 1.316 militares ativos e há 2.732 cargos vagos na instituição.

“Hoje, represento a sociedade. Fui eleito e um dos meus propósitos é fortalecer a segurança pública e vou continuar cobrando até o final do meu mandato. Aguardaremos as devidas providências do governo de Mato Grosso. Esse é o meu compromisso com a sociedade mato-grossense e vou lutar até o final para o aumento de efetivo, contratação dos aprovados em concursos públicos da segurança pública e lançamento de novos editais para concursos públicos”, conclui Claudinei.