Carmindo Germano de Campos Neto é economista e exerce o cargo de auditor fiscal na Prefeitura de Cuiabá há 25 anos. Com vasta experiência no cargo que ocupa, tem formação ainda na área do Direito Tributário, bem como de Gestão Pública. Além disso, Carmindo é especialista em Políticas Públicas Sociais e Meio Ambiente, pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).