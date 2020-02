Carnaval 2020: Ações preventivas garantem segurança dos foliões em Mato Grosso

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso está presente em 29 pontos de festividades, em 23 municípios mato-grossenses na Operação Carnaval 2020. A operação foi lançada na sexta-feira (21.02) e se estende até a Quarta-feira de Cinzas (26.02). Mais de 800 bombeiros militares estão empenhados em atividades de prevenção nos pontos de folia. O número de pontos de festas carnavalescas cresceu em 20% em 2020, em relação a 2019.

O CBMMT está presente nos locais de festa e também atendendo as ocorrências que surgem pelas demandas urgentes.

Primavera do Leste

A festividade realizada pela prefeitura municipal contou, na noite de sábado (22/02), com ação de prevenção do CBM até as 3h da manhã, quando as apresentações foram encerradas. No local, cerca de 500 pessoas comemoraram o início do carnaval.

Confresa

Na manhã do sábado, iniciu o Carnaval no município de Confresa. O Núcleo Bombeiro Militar Confresa e a Escola Militar Tiradentes realizaram panfletagem sobre dicas de segurança para o período de carnaval, nos principais pontos de movimento de público na cidade. A ação continuou no domingo de manhã.

Já no domingo, bombeiros e alunos, com apoio do CONSEG, continuaram a ação dando dicas de segurança na feira pública.

Colíder

Na tarde do sábado o CBM em Colíder realizou Ponto Base no Lago dosPioneiros, local onde se aglomera a população da cidade, principalmente em dias de folga. Colíder não realizou ações de Carnaval neste ano, mas o CBM se fez presente no local de lazer com concentração de público.

Jaciara

Na praça Tamoios, em Jaciara, não houve carnaval, mas foi realizada a 29ª Corrida de Carnaval. O CBM esteve presente dando o apoio solicitado pela prefeitura municipal.

Campo Verde

Desde a sexta-feira (21/02), na avenida Mato Grosso, no ponto de maior movimento, no início do carnaval em Campo Verde, o Corpo de Bombeiros Militar tem realizado ação de prevenção. No sábado (22) a 11°CIBM realizou prevenção nos locais de reunião de público do município.

A Operação Carnaval 2020 tem o objetivo de realizar ações de segurança para impedir tragédias capazes de acabar com a diversão durante a folia carnavalesca.