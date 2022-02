Carnaval e campanha de vacinação serão temas da live do prefeito Emanuel Pinheiro nesta terça-feira (22)

O prefeito Emanuel Pinheiro assinou, na manhã desta segunda-feira (21), termo de fomento com instituições filantrópicas. O evento foi realizado na Creche Filantrópica São Judas Tadeu, localizada no bairro Osmar Cabral e contou com a presença de autoridades, representantes das instituições filantrópicas e gestores da Secretaria Municipal de Educação.

Este ano, 23 instituições filantrópicas estão assinando Termos de Contratos de Fomento com a Prefeitura de Cuiabá, para atender estudantes da Educação Infantil, na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, e da Pré Escola, crianças de 4 e 5 anos. Serão mais 222 vagas de Educação Infantil totalizando o atendimento a 3.099 crianças.

Durante o evento, o prefeito Emanuel Pinheiro falou sobre a importância da parceria e destacou o serviço prestado pelas instituições filantrópicas à educação pública municipal de Cuiabá. “A presença do prefeito neste evento é fundamental para mostrar o respeito e a prioridade que a gestão Emanuel Pinheiro dá a esta parceria, para avançarmos na inclusão, na justiça e no ensino e aprendizagem de qualidade para nosso maior patrimônio, as nossas crianças”, disse Emanuel Pinheiro.

Entre os avanços citados pelo gestor está o aumento no repasse as filantrópicas. Quando assumiu a gestão em 2017, o pagamento per capita por criança atendida no horário integral pelas instituições era de R$ 125. Naquele período foi autorizado um aumento de 40% no repasse que saltou para R$ 175. “Em 2020, somados com o aumento autorizado de 2019, passamos o repasse de 11 para 12 parcelas, possibilitando uma situação mais confortável, equilibrando as contas das filantrópicas. Hoje, estou autorizando um novo aumento, de 10%, no repasse que será de R$ 223 o pagamento per capita, por aluno”, disse ele.

Emanuel Pinheiro anunciou também a entrega do uniforme completo aos estudantes e kits de brinquedos pedagógicos para as instituições filantrópicas que atendem as crianças de creche. “Enquanto eu for Prefeito de Cuiabá, e Márcia Pinheiro, primeira dama, é todo ano, uniforme escolar completo para todos os estudantes da rede pública municipal de ensino”, disse o prefeito.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado destacou as ações implementadas pela gestão visando melhorar os serviços prestados pelas instituições filantrópicas e a importância da participação dos profissionais nas formações continuadas. “Precisamos que os profissionais participem das formações continuadas para que possamos avançar no pedagógico e para que o avanço possa ser reconhecido pelos pais dos nossos alunos”, disse a gestora.

O presidente da Creche Filantrópica São Judas Tadeu, Cesar Cirino agradeceu a presença do prefeito Emanuel Pinheiro e o representante das Associações Filantrópicas de Creche, Osmario Forte Daltro destacou o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Educação e disse que sem essa parceria, as entidades filantrópicas não conseguiriam manter seu funcionamento.

Compareceram ao evento representantes das instituições filantrópicas o vereador Aroldo Telles, a secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar, a diretora Administrativa e Financeira, Silene Ticianel, a coordenadora técnica de Ensino, Zileide Lucinda dos Santos e coordenadores da Secretaria Municipal de Educação.