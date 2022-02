Carnaval será de chuva em grande parte do Brasil

O carnaval será de chuva na maior parte do país. Essa é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De hoje (26) a terça-feira (1º) todos os dias têm chuvas previstas, sobretudo no Norte e no Sul do país. O Sul, inclusive, vinha sofrendo com uma estiagem nos últimos meses e terá uma trégua a partir do feriado.

Sul

O dia de hoje (26) será de tempo fechado em todo o Sul do país. A previsão nos três estados da região é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na segunda-feira (28), o céu começa a abrir em quase todo o Paraná, com exceção do sul do estado. Já na terça-feira (1º), o sol aparece no sul da região, próximo à fronteira com o Uruguai.

Norte

O sábado tem previsão de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em toda Região Norte. O céu abre na segunda-feira, mas apenas no norte do Pará e em parte do Amapá. Na terça-feira, o tempo fecha novamente em todos os estados, com exceção da região mais ao norte de Roraima.

Nordeste

O tempo começa mais ameno na maior parte da região, com nuvens, mas sem chuva, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e Ceará. Nos demais estados da região, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva. No domingo, o céu fica encoberto com pancadas de chuva isoladas em parte do Ceará, inclusive na capital, Fortaleza. Já todo o Maranhão, o norte do Piauí e o centro e o sul da Bahia têm previsão de muitas nuvens com chuvas e trovoadas isoladas.

Na segunda-feira, o tempo fecha em toda região litorânea do Nordeste. Maranhão, norte do Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e parte da Bahia. Nesses locais, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já na terça-feira, as possibilidades de chuva diminuem em toda região, com exceção do Maranhão, oeste do Piauí e parte da Bahia, incluindo a capital, Salvador, e os municípios mais ao sul.

Sudeste

A previsão para o dia de hoje é de sol com nuvens no Rio de Janeiro, possibilidade de chuva isolada em Minas Gerais e muitas nuvens com pancada de chuva isolada em São Paulo e no Espírito Santo. Amanhã (27), o tempo fecha em São Paulo e no centro e sul de Minas, com muitas nuvens, com chuvas e trovoadas isoladas. Na capital de São Paulo e em toda região litorânea do estado, haverá nuvens e possibilidade de chuva.

A partir de segunda-feira, as chances de chuva reduzem na região. Parte de Minas Gerais tem possibilidade de chuva isolada, assim como em todo o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Parte do Espírito Santo terá sol, assim como o centro e o norte de Minas. A terça-feira segue a tendência, com possibilidades de chuva isolada em toda a região, menos no Rio de Janeiro. Lá, a previsão é de nuvens, sem chuva.

Centro-Oeste

Será um sábado de nuvens e pancadas de chuva isoladas em toda a região Centro-Oeste. Amanhã, o céu fica mais nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com exceção de Brasília e o nordeste de Goiás. Nesses locais, haverá possibilidade de chuva isolada.

No dia seguinte, a chuva volta a ser apenas uma possibilidade em toda a região, com exceção do estado de Mato Grosso, que ainda terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A terça-feira segue a mesma tendência do dia anterior, com nuvens e possibilidade de chuva em todos os estados, menos em Mato Grosso, onde haverá chuva e trovoadas isoladas.