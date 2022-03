Carnavalesco da União da Ilha morre aos 59 anos no Rio

O Museu do Café, em Santos, no litoral paulista, completa 24 anos neste sábado (12). A data está sendo comemorada com uma intervenção da artista paulistana Flávia Junqueira no Salão do Pregão, no palácio da antiga Bolsa Oficial de Café, onde atualmente está instalado o museu. O público poderá visitar a instalação hoje e amanhã (13), das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

A instalação da artista e fotógrafa é baseada em obras icônicas, que têm como protagonista o balão de festa. Em suas composições, Flávia Junqueira constrói cenários lúdicos em patrimônios históricos e pontos turísticos nacionais, e os registra fotograficamente.

No Museu do Café, Flávia criou um cenário para interação e sessão de fotos. No Salão do Pregão, será feita a encenação. O objetivo da artista é oferecer um momento imersivo, com a possibilidade de o visitante “entrar” em uma de suas fotografias.

A instalação terá acesso livre e gratuito, assim como as demais áreas expositivas do museu, bastando que as pessoas apresentem o comprovante de vacinação da covid-19 (digital ou físico) na entrada.

O museu fica na Rua 15 de novembro, no centro histórico de Santos.