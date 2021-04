Carreata e novena marcam o início da festa de Nossa Senhora da Guia, padroeira da cidade

A procissão penitencial da tradicional festa de Nossa Senhora da Guia deu lugar à carreata, reunindo centenas de devotos na madrugada deste domingo, que conduziram seus veículos pelas ruas do município para celebrar a devoção e a fé na padroeira de Várzea Grande. O trajeto, com saída do Centro de Evangelização Padre Aldacir Carniel (CEPAC), percorreu ruas centrais e fez parada de oração diante de locais, como a igreja da Guia, UPA do Ipase, igreja de Nossa Senhora da Salete, e Hospital e Pronto-Socorro de Várzea Grande.

Para o prefeito Kalil Baracat, que acompanhou a carreata com a primeira-dama, Kika Dorilêo Baracat, a parada diante do Pronto-Socorro reafirma a solidariedade dos devotos e a fé em clamar junto a Deus pela saúde dos enfermos. “Perdemos amigos, familiares para a pandemia, mas a fé nos fortalece e vamos juntos unir forças contra a Covid-19”, pontuou o prefeito, destacando a tradição da celebração de Nossa Senhora da Guia, que abre oficialmente as festividades dos 154 anos de fundação da segunda maior cidade de Mato Grosso.

Na sexta, começou a novena na igreja matriz Nossa Senhora do Carmo, seguida de missa e coroação de Maria. Na ocasião, a primeira-dama Kika foi convidada para acender a primeira vela da novena integrando a liturgia do ato da cerimônia religiosa, que segue durante a semana, até culminar no sábado, dia 01, quando ocorre o último dia de novena, antecedendo a missa solene de domingo, dia 2. A primeira-dama comenta que a festa da Guia demonstra o respeito pela cultura e pela devoção à padroeira da cidade, acolhendo as famílias. “A programação, repleta de oração, propicia importantes momentos de fé e conexão com Deus, renovando nossas esperanças, especialmente nestes tempos tão desafiadores para todos nós”, acrescenta ela.

A moradora do bairro 7 de maio, Carmem Brito, 48, não se lembra quando exatamente começou a participar da Festa de Nossa Senhora da Guia, contudo, diz que desde suas primeiras memórias de infância, lá estava ela diante da santa, padroeira da cidade. “O respeito por Nossa Senhora da Guia faz parte da minha família, meus pais e meus filhos são devotos, uma tradição que passa de geração em geração”, afirma ela. Assim como Carmem, milhares de devotos na cidade de Várzea Grande rendem suas homenagens.

Segundo o sacerdote Tarcísio Camilo de Santana, com a pandemia da Covid-19, os tradicionais festejos da Guia foram reformulados quanto ao seu formato. “Tivemos de nos adequar às medidas de biossegurança, evitando assim aglomeração. Para esta edição, as missas, na igreja matriz Nossa Senhora do Carmo, têm seu público limitado, respeitando a indicação de ocupação da capacidade do espaço físico, bem como distanciamento social por meio da acomodação das cadeiras. As missas também estão sendo exibidas nas redes sociais da Igreja e pelo telão afixado no estacionamento da matriz, que transmite a celebração para quem opte por assistir no carro”.

A festa de Nossa Senhora da Guia é a segunda maior festa católica de Mato Grosso, uma das maiores manifestações religiosas do município de Várzea Grande e conta com apoio da Prefeitura Municipal. O rei da festa, o empresário Paulo Munheiro, explica que no domingo, dia 2, será realizada a missa solene. No almoço, a comunidade poderá adquirir o churrasco, servido em sistema de drive-thru, ou seja, apenas a retirada no Cepac. Na sequência, ao fim de tarde, sorteio de prêmios e Missa, também com limitação de público, exibição em redes sociais, seguindo as normas dos órgãos de saúde.

Ele explica que Nossa Senhora da Guia começou a ser celebrada na primeira década de sua fundação e, com o passar do tempo, conquistou milhares de devotos. Emocionado, Paulo acrescenta que além do aspecto religioso, de manifestações de milagres narrados pela comunidade, a festa angaria recursos financeiros para subsidiar diversas ações que respaldam o trabalho de movimentos sociais da igreja. “É uma festa que une a comunidade, exercita o amor cristão, o sentimento de comunhão. Precisamos nos unir e nos fortalecer na fé em Deus”, finalizou.

Programação

Até 01/05/2021: Novena, às 18h30, na igreja Nossa Senhora do Carmo;

Dia 02/05/2021: Churrasco – sistema drive-thru – 12h

18h30: Missa solene

20h: Sorteio da Ação Solidária