Cartilhas Orientativas 

A Prefeitura de Cuiabá abriu nesta quinta-feira (13), o pré-cadastro para a vacinação contra a Covid-19, para pessoas com idades entre 40 e 44 anos com comorbidades, e para gestantes e puérperas sem comorbidades, acima de 18 anos. O anúncio da abertura de cadastro para a imunização desses novos grupos foi feito ainda na noite de ontem (12), porém devido a necessidade de realizar novas adequações, foi aberto de fato, somente hoje.

O agendamento desse novo grupo será feito mediante o término da vacinação dos grupos que já estão sendo vacinados e com a chegada de novas remessas de imunizantes que forem disponibilizados para a Capital.

Para se cadastrar, é necessário entrar no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual, que deverá ser consultada regularmente para saber quando será o dia agendado para tomarem a vacina.

Lembrando que neste momento, estão sendo vacinados os idosos com 60 anos e mais, forças de segurança, segunda dose dos trabalhadores da saúde, e pessoas em vulnerabilidade, bem como as gestantes e puérperas com comorbidades, adultos com Síndrome de Down e pessoas de 45 a 59 anos com comorbidades.

ATENÇÃO: As pessoas que se cadastraram no site e que fazem parte dos grupos contemplados (40 a 59 com comorbidades, gestantes e puérperas a partir de 18 anos com comorbidades, Síndrome de Down a partir de 18 anos e pessoas com deficiências permanentes a partir de 45 anos) devem entrar no site da vacinação no período noturno e consultar o cadastro para verificar se a agenda está disponível. No dia da vacinação a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, juntamente com o laudo impresso OU a declaração de comorbidades assinada e carimbada pelo médico, pois estes documentos serão retidos no registro. Também é necessário levar um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá.