Casa de Artes abre temporada de cursos

31/01/2020

A Casa de Artes de Várzea Grande está com inscrições abertas para diversos cursos em 2020. Desde 2015, a Casa de Artes que é vinculada a Superintendência de Cultura da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, já atendeu cerca de 444 alunos, interessados em aprender música, dança, trabalhos manuais, atividades culturais, artesanato e até mesmo iniciar uma nova profissão.

De acordo com a superintendente de Cultura, Maria Alice Barros, para 2020, a Casa de Artes vai oferecer os cursos de Violão, Corte e Costura, Pintura em Tela, Rede no Tear, Bordado, Tricô e Crochê, Pintura em Tecido, Manicure e Pedicure Básico, Alongamento de Unhas e outras técnicas e Aulas de Balé para crianças a partir de 4 anos.

Maria Alice informou ainda que a maioria dos cursos ofertados ocorrerá nos períodos matutino e vespertino de segunda a sexta-feira. “A novidade deste ano é que estaremos com uma turma do curso de balé com aula aos sábados das 9 às 10 da manhã”, revelou.

Para os interessados em aprender tocar violão, a superintendente informa que o curso está programado para as terças e quintas, das 8h às 9h e das 13:30h às 14:30h. Para o curso de Corte e Costura estão programadas 2 turmas, uma às segundas e quartas, e outra às terças e quintas, sempre nos mesmos horários: de manhã das 8h às 10h e a tarde, das 13:30h às 15:30h.

O curso de Pintura em Tela vai ocorrer somente nas sextas-feiras, das 8h às 11h da manhã e a tarde das 13h às 16h. Já o curso de Pintura em Tecido ocorrerá nas sextas-feiras em apenas um horário: das 8h às 11h. O curso de Tear está programado para ocorrer nas segundas e terças-feiras, de manhã das 9h às 11h e à tarde das 13h às 15h.

Os alunos do curso de Bordado, Tricô e Crochê irão ter aulas nas segundas e quartas-feiras, com turmas de manhã, das 8h às 10h e a tarde das 13:30h às 15:30h. Os interessados em aprender as técnicas de Manicure, Pedicure e Alongamento de unhas irão acompanhar as aulas nas terças-feiras no período matutino, das 8h às 11h e no vespertino das 13h às 15h.

O curso de Balé terá turmas com alunos na faixa etária de 4 a 7 anos, as terças e quintas-feiras, das 16h às 17h. Turma de 8 a 15 anos, as terças e quintas-feiras, das 17:30h às 18:30h e a turma de 15 anos em diante terão aulas as terças e quintas-feiras de 19h às 20h.

A Superintendente explicou que a turma que já cursa balé na Casa de Artes e estão na fase avançada continuaram o curso as quintas-feiras, das 15h às 16h e aos sábados, das 9h às 10h. Segundo Maria Alice todos os cursos ofertados dão direito ao Certificado de conclusão.

Para o secretário Silvio Fidelis, a Casa de Artes tem prestado um grande serviço à população várzea-grandense, dando oportunidade às pessoas interessadas em melhorar sua qualidade de vida através do aprendizado. “Saber que podemos oferecer as ferramentas e contribuir para que as pessoas possam aproveitar melhor as oportunidades, aprendendo uma atividade, despertando os valores sociais, culturais, de inclusão, com a possibilidade até de iniciar uma nova profissão, para nós é muito gratificante, além de estarmos incentivando a preservação da arte e cultura local, com o incremento de componentes regionais nos cursos ofertados, quer seja na arte da música, pintura em tela tear, entre outras manifestações culturais”, declarou.

Os interessados devem procurar a sede da Casa de Artes, localizada na Avenida Couto Magalhães, 1422, no centro de Várzea Grande ou obter mais informações pelo telefone 3682-6640. Todos os cursos tem o mesmo valor de 70 reais.

Por: Fred Nogueira – Secom/VG