Casal envolvido com tráfico em Rondonópolis é flagrado com pasta base de cocaína

Uma operação com objetivo de cumprir mandados contra suspeitos de atuarem com tráfico de drogas em Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá) foi deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, na quarta-feira (08.11).

A ação, realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) com apoio de cães farejadores da Polícia Federal, resultou na prisão do casal, G.F.E.M., 18 e J.G.C.R.P., 18, além da apreensão de dois tabletes de pasta base de cocaína.

As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Rondonópolis com base em investigações da Derf Rondonópolis, que identificaram a atuação ilícita por parte do casal. Durante buscas na casa da mãe do suspeito, G.F.E.M., os policiais apreenderam embaixo do colchão, a quantia de R$ 2.419, em dinheiro trocado. O jovem estava na casa e teve o andado de prisão temporária cumprido.

Em continuidade aos cumprimentos de buscas, os investigadores seguiram até a região da Gleba Rio Vermelho, onde o suspeito e sua companheira possuem um estabelecimento conhecido como “Bar Recanto das Pedras”, que também utilizam como residência. Como a área da propriedade é muito extensa foi necessário apoio dos cães da Polícia Federal com a finalidade de localizar drogas no local.

Durante os trabalhos, os cães localizaram duas barras de pasta base de cocaína, próximo a uma caixa d’água, escondidas debaixo de pedras. Segundo o delegado da Derf, Santiago Rozeno Sanches, a droga apreendida tem alto valor de monetário dentro do tráfico de entorpecentes, sendo avaliada em aproximadamente R$ 20 o grama.

Em continuidade as buscas no local, foram apreendidos várias embalagens plásticas utilizadas para embalar a droga.

Através das investigações, também foi descoberto que o suspeito conta com apoio de colaboradores e faz parte a uma facção criminosa atuante em diversos crimes no estado, sendo o responsável por colher o dinheiro de outros integrantes do grupo que tem que pagar valores mensais para atuar com o comércio de entorpecente.

Diante das evidências, o casal foi conduzido a Derfr Rondonópolis, onde após ser interrogado pelo delegado Santiado Rozendo Sanches, foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.