Cata-treco fecha 2019 com 100 ações a mais em relação ao primeiro ano

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (SMASDH) encerra mais um ano da gestão Emanuel Pinheiro com saldo positivo das ações. Os atendimentos na rede, formada por 60 unidades, chegaram a mais de 100 mil.

Cotidianamente, a equipe da Assistência Social desenvolve serviços que contemplam atividades individuais e coletivas, como: acolhimentos, visitas domiciliares, oficinas, palestras, abordagens sociais, participações em ações de cidadania aos sábados, entre outros.

De acordo com a avaliação do secretário municipal de Assistência Social, Wilton Coelho, o ano de 2019 foi de muitos desafios, mas também de muitos resultados exitosos. “Dentre as realizações alcançadas esse ano, tivemos o primeiro concurso público voltado especificamente para atender a Pasta. Mais de 288 candidatos aprovados serão convocados até o final de dezembro e serão empossados já no mês de fevereiro. Esse é o primeiro concurso voltado especificamente para atender da Secretaria”, declarou.

CRAS – Muitas unidades totalmente reformadas e revitalizadas foram entregues à população. Até o final da atual administração, todas as unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) passarão por reforma completa da estrutura, sendo essas as portas de entrada para o acesso e inclusão nos programas sociais ofertados pelo Governo Federal.

As unidades que já receberam as obras de revitalização predial que compreendem serviços de pintura, adequação das salas de atendimento, banheiros adaptados para atender as Pessoas com Deficiência (PCD), além de instalações elétricas novas foram dos bairros Tijucal, Osmar Cabral, Pedra 90, Jardim União, Novo Colorado e Pedregal. Agora faltam as unidades do Getúlio Vargas, Nova Esperança, Planalto, Novo Colorado, CPA, Dom Aquino, Praeiro, Jardim Araçá e Dr. Fábio que serão entregues em 2020.

CREAS – Além dos CRAS, a população pôde procurar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Os Centros Especializados cuidam especialmente de pessoas vítimas de violência e adolescentes em conflito com a lei.

A unidade que fica na região do centro de Cuiabá foi reformada e entregue à população, com um espaço todo equipado, com salas multiuso, refeitório, cozinha, administração, recepção, área para funcionários e banheiros femininos e masculinos. Já a unidade da região Norte, que fica no bairro Morada do Ouro, as obras estão em andamento, com previsão de entrega no primeiro semestre do próximo ano.

CCI – Mais de 1.500 idosos foram atendido na rede que é composta por quatro CCI’s, sendo eles o Padre Firmo, localizado no centro, o João Guerreiro, na região do Coxipó, Maria Ignês, no CPA e o Aidee Pereira, no bairro Novo Horizonte. Apenas a unidade do CPA, Aidee Pereira ainda não foi reformado, com as obras em andamento.

As unidades passaram por reforma completa, sendo realizados serviços de pintura, troca de telhado, piso, troca da parte elétrica, portas e janelas, melhorias nos banheiros e acessibilidade. Além disso, foram realizados serviços de jardinagem, calçadas e meio-fio e a instalação de novos equipamentos para a prática de exercícios físicos e de lazer.

SIMININA- Cerca de 1,2 mil meninas são atendidas nas 16 unidades e uma série de atividades que foram implantadas: aulas de inglês, balé, reforço escolar, cuidados médicos e psicológicos reforçados e entrega de óculos. Agora, o programa conta também com o Jovem Siminina, trazendo o atendimento para as meninas na faixa etária acima dos 14 anos, preparando-as para o mercado de trabalho.

As meninas são preparadas para um futuro em que elas sejam as protagonistas de suas histórias, sendo uma das características mais marcantes. Atividades lúdicas e desafiadores têm levado as pequenas participantes a se descobrirem de diversas formas, a partir da valorização da beleza particular de cada uma, bem como dos sonhos que almejam conquistar já na vida adulta.

QUALIFICA CUIABÁ 300 – Com objetivo de Trabalhar a educação profissionalizante nas comunidades mais carentes, levando inclusão social e gerando profissionais qualificados para o mercado, foi lançado o projeto ‘Qualifica Cuiabá 300’ em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Ao todo já foram entregues 1.171 certificados, sendo 469 participantes da 1ª e 702 da 2ª etapa. Ao todo serão mais de 100 turmas dentre os cursos ofertados. A 3ª etapa inicia no mês de fevereiro. “Um fato que merece destaque nesse projeto de qualificação profissional são as vagas destinadas aos imigrantes presentes na Capital. Mais de 30 pessoas, entre venezuelanos, haitianos, japoneses, entre outros já foram capacitados e muitos desses já estão no mercado de trabalho”, ressaltou Coelho.

Além da parceria com o Senai, uma edição especial voltada para as mulheres com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) foi realizado. Foram 39 turmas, com uma média de 20 participantes em cada sala, nas áreas da beleza e alimentação e com a carga horária média de 90 horas. Apesar de cursos de curta duração, em diferentes áreas como produção de salgados, bolos, pães, técnicas de depilação em cera e egípcia, designers de sobrancelhas, manicure e pedicure e pintura em tecido. Ao todo, quase 5 mil pessoas serão atendidas pelo programa.

CASA DE AMPARO- A Prefeitura de Cuiabá entregou a reforma inédita da nova Casa de Amparo – Vilma Benedita Rodrigues. A unidade de acolhimento institucional que funcionava temporariamente em outro endereço atendeu, até o momento, 63 mulheres, além de 75 crianças num total de 138 auxílios sociais efetuados em 2019. A capacidade da sede é de 22 mulheres vítimas de violência doméstica, acompanhas ou não de seus filhos.

São 29 espaços, com novas mobílias e estrutura física amplamente reformulada na parte estrutural que passa a contar com salas de coordenação, acolhimento, administrativo, psicossocial, brinquedoteca, refeitório, cozinha, dispensa, lavanderia, salão multiuso, refeitório, cozinha, almoxarifado, seis quartos, seis banheiros, horta, parque infantil e academia ao ar livre.

NATAL SEM FOME- Como encerramento das atividades, desenvolvida também pela primeira-dama Márcia Pinheiro, a campanha Natal sem Fome, que pelo terceiro ano de realização, arrecadou em torno de 12 mil cestas, equivalente a mais de 200 mil quilos, os quais são direcionados a famílias em vulnerabilidade social.

“O sentimento é de dever cumprido, mas com a certeza de que ainda há muito que ser feito para essa faixa da população que precisa dos cuidados da administração pública. Entendemos que não é fácil, são vários caminhos a serem percorridos. É o bem comum que nos move a continuar lutando por melhorias e qualidade de vida. Em 2020 continuaremos trabalhando para oferecer serviços, ainda com mais qualidade, à população, finalizou Wilton Coelho.