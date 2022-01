Cavalgada e tropeirismo se tornam patrimônio cultural e histórico de Cuiabá

Secom CMC

Outras tradições ao meio rural também estão na lista

Cavalgadas, tropeirismo e demais tradições culturais ligadas ao meio rural se tornaram patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial de Cuiabá. A medida está prevista na Lei 6.744/2022. A proposta é de autoria do vereador Dídimo Vovô (PSB) e aprovada na Câmara Municipal.

No decorrer dos artigos são listados os diversos costumes que englobam a propositura. Sendo eles, os carros de boi, as apresentações de resgate cultural, os bois de celas e búfalos, bem como muladeiros e os tropeiros. Também inclui as tradições esportivas envolvendo animais.

Ainda acrescenta a oficialização do tradicional desfile dos boiadeiros do Pedra 90, que integra os festejos culturais.

Para garantir a segurança dos animais, a Lei declara que nas festas e ações culturais não podem em momento algum “ser acometido por abuso-o, maus-tratos, ferimentos e mutilações contra os animais em sua participação ou preparação deste para apresentação, não importando a sua espécie”.

Exigem também declaração de médico veterinário, carteira de vacinação, bem como equipamentos e acessórios voltados ao seu bem-estar e proteção durante as ocasiões. Como a cada 500 metros do desfile, deverão ter postos de atendimento e cuidados com os animais, onde qualquer sinal de cansaço e esforço desnecessário será recolhido para primeiros-socorros.

“Os veículos participantes dos festejos não poderão comprometer a segurança do trânsito, devendo respeitar as legislações municipais relacionadas ao tema”, destaca o artigo quarto.

Secom Câmara