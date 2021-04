CCJR aprova pareceres de oito projetos na reunião desta 4ª

Por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, a partir da próxima segunda-feira (3/05), a Secretaria Municipal de Educação retoma os procedimentos relacionados à entrega de documentos dos candidatos aprovados e já nomeados do Concurso Público de 2019.

De acordo com o calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação estão sendo convocados para a entrega de documentos os nomeados nos Atos GP Nº 277/2021, Nº 190/2020, Nº 324/2021, Nº 216/2020, Nº 479/2021, Nº 482/2021 e Nº 427/2021. Ao todo estão sendo convocados nomeados em onze cargos.

O coordenador técnico de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, Marcos Vinicius de Carvalho Santos explicou como será realizada a entrega dos documentos para avaliação e posterior posse e atribuição.

“Os nomeados deverão fazer o agendamento para a entrega dos documentos por meio do link https://forms.gle/mDjJFdkQvyyos6cP8, disponivel também no site da Prefeitura de Cuiabá. Em razão das medidas de prevenção e combate a Covid-19, e necessidade de serem evitadas as aglomerações, serão atendidas 25 pessoas por dia sendo 10 no período matutino e 15 no vespertino, com todas as medidas de biossegurança e distanciamento físico”, explicou Marcos Vinicius.

Essa convocação diz respeito aos nomeados para os cargos de Professor de Inglês, Professor Pedagogo e TMIE: Auxiliar de Serviços Gerais, que solicitaram a prorrogação de prazo através do protocolo e não poderão solicitar mais a prorrogaçã de prazo para a entrega de documentos.

Segundo o coordenador técnico de Gestão de Pessoas, em relação aos cargos tiveram seus prazos de entrega de documentos suspensos em decorrência do Decreto Municipal que determinou a interrupção temporária das atividades presenciais nos órgãos públicos municipais – ou seja, os candidatos nomeados para os cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), TMIE: Motorista, Técnico em Administração Escolar, Técnicos de Nível Superior – Engenheiro Civil, Psicologia, Fonoaudiologia, Engenheiro Sanitarista/Ambiental, Administrador -, poderá ser solicitada a prorrogação de prazo caso seja de interesse do candidato.

“Nesses casos, o candidato que não conseguir agendar a entrega de documentação dentro do prazo restante para o seu cargo, deverá protocolar o pedido de prorrogação preenchendo o formulário (disponibilizado em anexo) e enviando o mesmo preenchido e assinado, juntamente com a cópia do documento de identificação com foto, em um único arquivo pdf, para o e-mail protocolo.educacao@sme.cuiaba.mt.gov.br”, explicou Marcos Vinicius.

A secretária municipal de Educação, Edilene de Souza Machado disse que em razão da pandemia, a rede pública municipal vem fazendo uma serie de adequações a fim de atender as necessidades do ensino remoto, nesse sentido, e em razão das restrições necessárias para conter o vírus na capital, as convocações tem sido feitas de forma segura. “Estamos cumprindo uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro de chamar os candidatos aprovados no Concurso Público, dentro do atual cenário da Educação Municipal e, cumprindo as medidas de segurança, garantindo a segurança de todos. Queremos ainda assegurar que não haverá prejuízos para os nomeados, serão convocados, a medida que haja necessidade por parte da rede pública”, destacou Edilene Machado.

Confira anexo os prazos para entrega de documentos