CCPC terá atrações especiais e comerciantes reforçam estoques de brinquedos

A Prefeitura de Cuiabá realizou a primeira atividade em alusão ao movimento popular “Outubro Rosa”, nesta terça-feira (08). O evento aconteceu no auditório do Palácio Alencastro e contou com a participação de servidoras municipais e convidadas.

O Outubro Rosa tem como principal objetivo, conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção do câncer de mama, tipo de câncer que mais mata mulheres ao redor de todo mundo.

Uma palestra orientativa ministrada por duas jovens alunas do curso de Medicina da Universidade de Cuiabá abordou sobre as formas de prevenção, cuidados, sintomas, tratamento, entre outros. O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres, sendo responsável por aproximadamente 28% dos casos novos da doença.

“Para nós, que somos alunas do curso de medicina e fazemos parte da Liga de Radiologia da Universidade de Cuiabá, é um prazer enorme estar aqui passando para essa grande número de mulheres informação sobre os principais exames para detecção do câncer. Então, hoje nós apresentamos basicamente qual a importância do diagnóstico precoce e o quanto ele pode imprescindível para a descoberta e o consequentemente o tratamento”, disse a estudante Marcela de Moura.

De acordo com o MT Mama, no estado, os dados oficiais apontam 680 novos casos, sendo 220 em Cuiabá. Em homens, a doença atinge 1% do total.

“Nós temos visto alguns dados mais atualizados sobre o câncer de Mama e os fatores de risco, de prevenção e nada mais importante que a gente continuar com esse trabalho porque essas tem que ser permanente mesmo. Temos que falar mais do autoexame, da procura pelo médico pelo menos uma vez por ano, as mulheres acima dos 40 anos à fazer a mamografia e tendo alguma suspeita procurar o médico só assim será possível diagnosticar, mais de 60 % dos casos são detectado através do autoexame”, explicou a presidente da MT Mamma, Cleuza Dias Leite.

A “Associação MTmama, amigos do peito” é uma instituição ativa no estado de Mato Grosso há quase dez anos, que trouxe alguns relatos de mulheres que foram beneficiadas e conseguiram vencer a luta contra o câncer de mama.

Após a palestra, foi realizado um sorteio de ingressos para o show do cantor Almir Sater. A servidora da secretária de Gestão, Adriana Aleixo que foi diagnosticada e passou pelo tratamento aproveitou a oportunidade para dar seu depoimento e mais informação para as servidoras.