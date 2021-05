CEBOLA/CEPEA: Com baixo volume no Sul, importações se intensificam

Cepea, 04/05/2021 – Os valores do trigo operam em patamares recordes nominais no Brasil. O movimento de alta nos preços, quem vem sendo verificado há praticamente 16 meses, está em linha com o observado para outros produtos agrícolas, especialmente aqueles concorrentes em área, e também no mercado internacional. Diante disso, a expectativa é de que a área com trigo neste ano aumente no Sul do País, região que foi responsável por quase 90% da produção nacional em 2020. Segundo dados do Cepea, os valores médios do trigo pagos ao produtor em abril/21 estiveram 62,1% acima dos registrados em abril/20, em termos nominais. No mercado disponível (negociações entre empresas), o avanço foi de 42,1%. No mesmo período, a média do primeiro vencimento da Bolsa CME Group (Bolsa de Chicago) subiu 23,4%, e os valores FOB exportação do governo da Argentina aumentaram 9,2%, ambos em dólares. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br