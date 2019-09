Cefapro realiza formação para professores de escolas do Campo

Cerca de 100 profissionais da educação, entre professores, diretores, coordenadores e assessores pedagógicos, participaram do 1º Curso de Formação da Educação do Campo – intervenção pedagógica e métodos ativos a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)/Documento de Referência Curricular (DRC-MT). O curso foi realizado nesta sexta-feira (27.09), no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapro) de Cuiabá.

Os participantes são dos municípios que compõem o Vale do Rio Cuiabá – Chapada dos Guimarães, Acorizal, Jangada, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Leverger, Barão de Melgaço, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Cuiabá e Várzea Grande. Professores de uma escola de Nobres também fizeram o curso como convidados.

Segundo o diretor do Cefapro de Cuiabá, Ezemar Mourão da Silva, as discussões estão centradas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Documento de Referência Curricular de Mato Grosso (DRC-MT) e a intervenção pedagógica.

“As nossas equipes do Cefapro já foram em todos os municípios com encontros para discussões sobre a DRC-MT. Com isso, avançamos em nossa formação e já estamos na etapa da intervenção com os alunos”, destacou. Para o diretor do Cefapro, o curso também foi uma troca de experiências e uma ação de integração entre as escolas.

Para a assessora pedagógica de Nova Brasilândia e Planalto da Serra, Simone Regina de Castro, o encontro foi o melhor possível, pois há uma carência de cursos de formação nas escolas do campo, quilombola e indígena. Daí, a importância de debater a DRC-MT.

A assessora, que viajou mais de 300 quilômetros até Cuiabá com professores e gestores das escolas do campo para participar do evento, ressaltou que as escolas do campo possuem um foco em comum que é “segurar o homem do campo, no campo”.

O professor Luiz Domingos, da EE Santa Claudina, localizada em Santo Antônio do Leverger, também elogiou o curso. “Todo o conhecimento adquirido aqui, levaremos e trabalharemos na escola e na nossa comunidade que é carente. E as trocas de experiências são fundamentais porque cada escola tem uma metodologia e podemos experimentar alguns trabalhos diferentes”, frisou.

A professora Tatiene Alves Soares, de Planalto da Serra, também concorda com o colega em relação a troca de experiência. “Claro que o que for interessante e pode otimizar a aprendizagem dos alunos, levaremos para nossa escola”, observou.

No entendimento da diretora Ana Cláudia, da EE José de Lima Barros, em Nossa Senhora do Livramento, o curso foi de suma importância porque todos estavam sentindo a falta dos cursos de formação. “A gente chega aqui e volta carregado de informações importantes que serão usados na escola. Temos 23 salas anexas, daí ser primordial trabalhar com essas informações”, frisou.

A formadora Sônia Gonçalina Pereira assinalou que cursos de formação são sempre aguardados pelas escolas do campo. “A participação é sempre ativa das 23 escolas, a melhor possível. Em nossas formações, os participantes recebem as informações que são trabalhadas nas escolas. Essa foi a primeira etapa aqui no Cefapro. Até o final do ano serão mais quatro encontros”, assinalou.