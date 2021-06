O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, nomeou nesta terça-feira (15), o administrador Célio Rodrigues da Silva para comandar à pasta da Saúde em Cuiabá em substituição a Ozenira Félix, que exercia as atividades desde outubro de 2020.

Célio, interinamente, continuará respondendo como diretor geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP. “Ozenira, que é uma gestora excepcional, com vasto currículo e capacidade técnica. Trabalhou de forma incansável frente à pandemia causada pela Covid e com louvor liderou à campanha de vacinação na capital, que já aplicou mais de 243 mil doses. Certamente, por toda sua dedicação e trabalho, continuará na gestão, mas desde à reeleição anunciei que entendia ser necessário esse processo, de reoxigenar as pastas, de aproveitar talentos em novos desafios”, afirmou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Mais uma vez, Pinheiro reforçou que as mudanças possibilitam que novos resultados sejam agregados, o que somente favorece à gestão pública e à população.

“Trabalhamos com uma equipe acima da média, mas é preciso mudar garantir a dinâmica, pautados pelo meu compromisso, o de prestar serviços de excelência, da melhor qualidade aos que mais necessitam, mas sempre respeitando a eficiência e o comprometimento com a gestão, o amor por Cuiabá, disse o prefeito.

Para cuidar da ECSP, Emanuel citou que já formalizou o convite, mas que ainda não obteve uma resposta. Até lá, o novo secretário acumulará as missões.

“Célio, por toda sua experiência e formação, irá acumular as funções, nesse primeiro momento, junto à ECSP e a pasta da Saúde. Estou no aguardo da resposta ao convite que já fiz. Estimo que em breve já terei recebido o retorno e irei anunciar o titular para gestão da Empresa Cuiabana de Saúde Pública”, explicou.

Currículo

Célio Rodrigues da Silva é natural de Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul (MS) e Oficial do Exército Brasileiro. Graduado em Administração, já exerceu os cargos de diretor administrativo financeiro da Secretaria de Saúde de Cuiabá, secretário adjunto de gestão da saúde de Cuiabá e diretor geral do Hospital Metropolitano de Várzea Grande.