Cemitérios do Distrito Federal devem receber meio milhão de visitantes

Mesmo com a previsão de um dia chuvoso, especialmente na parte da tarde, a expectativa é que nesta terça-feira (2) a movimentação seja grande nos seis cemitérios do Distrito Federal, por onde devem passar cerca de 500 mil pessoas neste Dia de Finados.

O público esperado é o dobro do registrado em 2020, afetado diretamente pelo impacto da pandemia da covid-19. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), que coordena a concessão dos cemitérios no Distrito Federal, os cemitérios do DF vão funcionar em horário estendido hoje até as 18h30. O cumprimento dos protocolos sanitários como uso de máscara em espaços fechados e nas áreas externas, além da limitação de visitantes nas tendas onde serão celebradas as missas, a higienização com álcool 70% e a aferição de temperatura, também será cobrado.

Ajuda espiritual

Especialmente por causa da pandemia, a Sejus vai oferecer atendimento psicológico com assistentes sociais às famílias fragilizadas pelas perdas de pessoas próximas. Apoio emocional e espiritual às pessoas que forem aos cemitérios também será dado durante todo o dia por grupos organizados pela Arquidiocese de Brasília. Além das missas, religiosos estarão à disposição para rezar com as famílias enlutadas.

Trânsito

O trânsito nas imediações dos cemitérios também sofreu alterações. No Campo da Esperança, principal da capital federal, na Asa Sul, o acesso pela W5 será permitido apenas pela via ao lado do Hospital Santa Lúcia. Os motoristas que vierem pelo Setor Policial Sul precisarão fazer o retorno no viaduto da W3 Sul e seguir por essa via. Os demais retornos estarão fechados, incluindo o balão em frente ao cemitério.

O tráfego na W5 Sul será em sentido único a partir do cemitério até a Estrada Parque Polícia Militar. No trecho entre o cemitério e a 714 Sul, o fluxo será nos dois sentidos.

O estacionamento do Templo da Legião da Boa Vontade (LBV) será liberado somente para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Os veículos deverão estar com a credencial sobre o painel com a frente virada para cima. O estacionamento 6 do Parque da Cidade estará livre para o público geral. A alteração ocorrerá entre 6h e 18h.